Τουρκικά δημοσιεύματα υποστήριξαν πως η Σάμσουνσπορ θα αγωνιζόταν κόντρα στον Παναθηναϊκό με φανέλα αφιερωμένη στον Κεμάλ, όμως φαίνεται πως κάτι τέτοιο δεν έχει βάση.

Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε μεγάλη πρόκριση επί της Σαχτάρ, με «ήρωα» τον Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι και πλέον έχει μπροστά της το εμπόδιο της Σάμσουνσπορ να τη «χωρίζει» από τη League Phase του Europa League. Λίγες μέρες πριν το πρώτο παιχνίδι των δυο ομάδων στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας (21/8, 21:00) στην Τουρκία επιχείρησαν να... πολώσουν το κλίμα.

Η Σάμσουνσπορ έχει στο έμβλημα της τον Κεμάλ Ατατούρκ και η τρίτη εμφάνιση της είναι αφιερωμένη σε αυτόν. Στη γείτονα χώρα υποστήριξαν πως το κλαμπ της Τουρκίας σκόπευε να αγωνιστεί με τη συγκεκριμένη φανέλα, όμως κάτι τέτοιοα φαίνεται να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Όπως προκύπτει η Σάμσουνσπορ θα αγωνιστεί στο ένα παιχνίδι με τη λευκή της εμφάνιση και στο έτερο με την κόκκινη φανέλα της, ενώ ουδέποτε τέθηκε ζήτημα από την αντίπαλο του Τριφυλλιού να αγωνιστεί με την εμφάνιση για τον Κεμάλ.

Η τρίτη φανέλα της Σάμσουνσπορ είναι μπλε, καθώς απαθανατίζει το χρώμα της θάλασσας, ενώ στο βάθος φαίνονται αχνά, τα μάτια του Κεμάλ και υπάρχουν αναφορές στην ημέρα της Γενοκτονίας των Ποντίων. Τη 19η Μαΐου του 1919 έγινε η απόβαση στη Σαμψούντα, με την οποία ξεκίνησε ο εκδιωγμός των Ελλήνων του Πόντου.