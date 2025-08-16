Όπως αναμενόταν, ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε την απόκτηση του Σέρβου χαφ Λάζαρ Κόγιτς, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Πριν 15 μέρες ενημερωθήκατε πως ο Παναιτωλικός έκανε δικούς του τους Κονράντ Μίχαλακ και Λόζαρ Κόγιτς. Λίγες ημέρες μετά την επισημοποίηση της απόκτησης του Πολωνού εξτρέμ έχουμε και την ανακοίνωση της μεταγραφής του Σέρβου χαφ, ο οποίος βρίσκεται στα μέρη μας από τις 14 Αυγούστου και αφού πέρασε τα απαραίτητα ιατρικά τεστ υπέγραψε διετές συμβόλαιο.

Tα Καναρίνια απέκτησε τον υψηλόσωμο (1.90μ.) χαφ από τη Χέγκελμαν, με την οποία στη σεζόν που «τρέχει» στη Λιθουανία μέτρησε 25 εμφανίσεις, με τέσσερα γκολ και επτά ασίστ.

Οι Αγρινιώτες έχουν θέσει ως επόμενο στόχο για την ενίσχυση τους την απόκτηση μεσοεπιθετικού, με τον Τζέισον Τσούρα να αποτελεί στόχο.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

«Ο Λάζαρ Κόγιτς (Lazar Kojic) υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως τον Ιούνιο του 2027. Γεννήθηκε στις 11.12.1999 στο Βελιγράδι και άρχισε την καριέρα του στη Brodarac. Αγωνίστηκε σε Fortuna Sittard, Backa, Radnik, Proletarian, Radnicki BG, Vozdovac και τον τελευταίο χρόνο στη Hegelmann της Λιθουανίας απ’ όπου αποκτήθηκε.

Ο αριθμός που επέλεξε είναι το 28. Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας!».