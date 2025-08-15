Στη Βολιβία υποστηρίζουν πως ο Παναιτωλικός βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές για τη μεταγραφή του 23χρονου Βολιβιανού μεσοεπιθετικού, Τζέισον Τσούρα.

Ο Παναιτωλικός έχει ως πρώτη μεταγραφική προτεραιότητα την απόκτηση μεσοεπιθετικού, ο οποίος θα ανεβάσει επίπεδο την ομάδα σε επίπεδο δημιουργίας και παραγωγής φάσεων, μαζί με τους Ματσάν, Εστεμπάν και Μίχαλακ. Στη Βολιβία υποστηρίζουν πως τα Καναρίνια είναι κοντά στον Τζέισον Τσούρα.

Πρόκειται για 23χρονο, ύψους 1.75μ., αριστεροπόδαρο, διεθνή με τη Βολιβία μεσοεπιθετικό, ο οποίος αγωνίζεται τόσο στα άκρα (κυρίως δεξιά με ανάποδο πόδι), όσο και στο «10». Σε όλη του την καριέρα έχει αγωνιστεί στη Strongest της πατρίδας του, με την οποία μετράει 146 εμφανίσεις, με 29 γκολ και 21 ασίστ. «Τρέχει» αρκετά γεμάτη σεζόν με 20 εμφανίσεις, έξι γκολ και πέντε ασίστ.

CASI TODO CERRADO CHURA SE VA A GRECIA



El futbolista Jeyson Chura tiene prácticamente todo cerrado para marcharse al fútbol de Grecia, al Club Panetolikos FC, se daría una venta.

Está tarde se definirá la situación en reunión con el presidente del club, representante y jugador.

Στη Βολιβία ανέφεραν πως ο παίκτης έχει συμφωνήσει σε όλα με τα Καναρίνια και πως η 15η Αυγούστου θα έκρινε την ολοκλήρωση του deal. Λίγη ώρα αργότερα ο μάνατζερ του υποστήριξε πως ο πελάτης του επρόκειτο να αγωνιστεί στην Ελλάδα.

#Último

🔥JEYSON CHURA YA NO ASISTE A LOS ENTRENAMIENTOS🔥



Su representante manifesto que se va al fútbol de Grecia.

Πρόκειται για μια περίπτωση που όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ πράγματι απασχολεί τον Παναιτωλικό και είναι αρκετά δύσκολη, όμως οι Αγρινιώτες βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή.