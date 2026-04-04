Αναστασίου: «Δεν παίξαμε στο δεύτερο ημίχρονο, στα Play Out θα έχουμε εκπλήξεις»

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου μετά την ισοπαλία του Παναιτωλικού με τον Ατρόμητο στο Αγρίνιο και το σχόλιο για τα Play Out.

Ο Παναιτωλικός έχασε δυο βαθμούς στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου αγώνα των Play Out, καθώς ισοφαρίστηκε από τον Ατρόμητο. Ο τεχνικός του Τίτορμου, Γιάννης Αναστασίου, στις δηλώσεις του μετά το ματς στάθηκε στη διαφορά εικόνας στα δυο ημίχρονα και αναφέρθηκε στις «μάχες» που ακολουθούν στην... κούρσα παραμονής.

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου στην Cosmote TV

«Όταν φτάνεις εκεί και στην ουσία είναι η τελευταία φάση, θα πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί για να τελειώσουμε τη στιγμή, να μη δώσουμε το δικαίωμα, πρώτη και δεύτερη μπάλα να είναι για εμάς. Κερδίσαμε την πρώτη μπάλα και δεν αντιδράσαμε σωστά στη δεύτερη και δεχθήκαμε το γκολ».

Για το δεύτερο ημίχρονο: «Ανέβηκε ο Ατρόμητος, πίεσε, προσπάθησε να επιτεθεί, δεν βγάλαμε ενέργεια, δεν βγάλαμε πράγματα με την μπάλα, την χάναμε και στην ουσία κάθε φορά κάναμε άμυνα. Και πάλι το ματς όπως πήγε θα μπορούσαμε να είχαμε καθαρίσει την τελευταία φάση, να είχαμε κερδίσει και να είναι διαφορετική εικόνα».

Η συνέντευξη Τύπου του Γιάννη Αναστασίου

«Δεν έχω δώσει και δεν θα δώσω ποτέ εντολή για άμυνα από το 45′. Δεν υπήρχε εξήγηση με βάση την εικόνα που είχαμε στο πρώτο μέρος. Πολλά μπορούμε να πούμε, αν δεν δεχόμασταν γκολ στο 95′ δεν θα μιλάγαμε τώρα.

Στο δεύτερο ημίχρονο δώσαμε δικαιώματα, δεν παίξαμε. Ήταν και για μένα περίεργο. Παίζαμε με μία ομάδα με καλούς, ποιοτικούς παίκτες, καλή στους ανοιχτούς χώρους, την μετάβαση, τις δεύτερες μπάλες. Ανταποκριθήκαμε καλά στο πρώτο μέρος, δεν τελειώνουμε τα ματς εκεί που μπορούμε και την πληρώνουμε.

Ήταν σημαντικό να αρχίσουμε με νίκη. Δεν τα καταφέραμε, είναι δέκα παιχνίδια, θα έχει εκπλήξεις. Είναι σημαντικό σε κάθε ματς να παίρνουμε κάτι. Το παιχνίδι τελείωσε. Κοιτάμε το ματς με την Λάρισα, να προετοιμαστούμε όσο καλύτερα γίνεται».

Για το ερχόμενο ματς με την ΑΕΛ Novibet: «Έχει ακόμα εννιά παιχνίδια. Θα συμβούν πολλά. Δεν υπάρχει η εικόνα της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος στα Play Outs. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια.

Έχουμε καλή ομάδα, δεν θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε αρνητικοί. Έχουν δείξει ότι έχουν χαρακτήρα και ποιότητα τα παιδιά. Θα παίξουμε το παιχνίδι μας απέναντι σε ομάδα που έχασε, είναι σημαντικό να έχουμε διάρκεια».