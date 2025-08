Ο Παναιτωλικός είναι έτοιμος για διπλή προσθήκη, καθώς έχει φτάσει σε συμφωνία με τον Πολωνό εξτρέμ Κονράντ Μίχαλακ και τον Σέρβο χαφ Λόζαρ Κόγιτς.

Ερχονται μεταγραφικές εξελίξεις στον Παναιτωλικό. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ οι Αγρινιώτες είναι έτοιμοι για διπλή ενίσχυση, τόσο μεσοεπιθετικά, όσο και στα χαφ, καθώς συμφώνησαν με τον Κονράντ Μίχαλακ και τον Λόζαρ Κόγιτς, οι οποίοι επρόκειτο να φορέσουν άμεσα την κιτρινομπλέ φανέλα.

Το who is who Μίχαλακ και Κόγιτς