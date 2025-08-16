Γιακουμάκης: «Ποτέ δεν προκάλεσα, δεν πούλησα οπαδιλίκι, ευχαριστώ για την υποδοχή» (vid)

Ο Έλληνας επιθετικός παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις στο επίσημο κανάλι του ΠΑΟΚ, λέγοντας πως δεν πούλησε ποτέ του «οπαδιλίκι» και ευχαριστώντας για τη «θερμή» υποδοχή.

Τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ παραχώρησε στο επίσημο κανάλι του συλλόγου ο Γιώργος Γιακουμάκης.

Ο Έλληνας επιθετικός που επέστρεψε στην Ελλάδα ως δανεικός στον «Δικέφαλο του Βορρά» μίλησε για το πρόσωπο που βοήθησε στη μεταγραφή του, τον καιρό του στο εξωτερικό και το Μεξικό, αλλά και τα μηνύματα και την υποδοχή που έλαβε από τους φίλους του ΠΑΟΚ.

Τόνισε δε πως ποτέ του δεν πούλησε «οπαδιλικί», ούτε προκάλεσε, ενώ αναφέρθηκε και στους στόχους που έχει, καθώς και στον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω στην Ελλάδα για μία μεγάλη ομάδα, με υψηλούς στόχους, με συμμετοχή σε ευρωπαϊκής διοργανώσεις, κάτι το οποίο μου είχε λείψει αρκετά. Με φιλάθλους που αποτελούν και εκφράζουν την κουλτούρα αυτής της ομάδας. Τα ιδανικά και το πάθος που έχουν για τον σύλλογο αυτό είναι κάτι το οποίο μου είχε λείψει, κάτι που δεν βρίσκεις στην άλλη μεριά του κόσμου, τουλάχιστον στα πρωταθλήματα που αγωνίστηκα. Είναι μία αγάπη ανιδιοτελής, που επίσης μου έλειψε».

Για το πώς έγινε η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ:

«Ο χαρακτήρας κλειδί στην υπόθεση ήταν ο Χρήστος Καρυπίδης. Είχαμε συνυπάρξει σαν συμπαίκτες στον Πλατανιά, είχαμε μία πάρα πολύ καλή σχέση και μία αλληλοεκτίμηση και σεβασμό μεταξύ μας. Εκείνος επικοινώνησε μαζί μου και με ρώτησε αν θα με ενδιέφερε να συνεργαστούμε, πώς βλέπω τα πράγματα αυτή τη στιγμή για την καριέρα μου, για τη ζωή μου, για εμένα προσωπικά, γιατί πλέον έχω οικογένεια και δεν είναι μόνο το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Δεν το είχα στο μυαλό μου, αλλά ο ΠΑΟΚ ήταν μία ιδανική επιλογή για εμένα να γυρίσω στην Ελλάδα, αρχικά για έναν χρόνο. Είχα αδειάσει λίγο ψυχικά στο εξωτερικό. Ήθελα μία ομάδα με υψηλό κίνητρο για να ξαναμπώ στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Είμαι πολύ χαρούμενος και ανυπομονώ να αγωνιστώ στην Τούμπα».

Για το τι θέλει να πετύχει:

«Ιδανικά θα ήθελα πρωτάθλημα σε συνδυασμό με πρώτο σκόρερ».

Για τη διαφορά που έχει τώρα σε σχέση με την τελευταία του χρονιά στην Ελλάδα:

«Δεν έχει καμία σχέση και παικτικά και σαν χαρακτήρας. Η ζωή του η ίδια έχει αλλάξει. Όταν έφυγα ήμουν ένα παιδί, ένας άγουρος ποδοσφαιριστής. Δεν είχα οικογένεια όπως έχω τώρα, δεν είχα παιδιά. Το μόνο που με ένοιαζε τότε ήταν να φύγω από την Ελλάδα, να βρω ένα μέρος κι ένα κλαμπ να με αναστήσει ποδοσφαιρικό και ξαναμπώ στον χάρτη, γιατί είχα περάσει μία πολύ δύσκολη περίοδο στην Ελλάδα. Πήρα το ρίσκο μου, δούλεψα πολύ, στερήθηκα άπειρα πράγματα, την οικογένεια, τους φίλους, τα πάντα. Πέντε – έξι χρόνια είναι παραπάνω από αρκετά. Πλέον γυρίζω ως ώριμος άνδρας, οικογενειάρχης, ένας ποδοσφαιριστής που έχει δουλέψει άπειρα και δομημένα στις ατέλειές του. Πνευματικά είμαι πολύ πιο δυνατός και νομίζω ότι οι εμπειρίες που έχουν πλέον είναι πολλαπλάσιες από αυτές που είχα».

Για τους λόγους που επέλεξε να επιστρέψει στην Ελλάδα και την εκ νέου συνεργασία με κάποιους Έλληνες διεθνείς:

«Ήθελα ένα σημείο επιστροφής, ένα σημείο γνώριμο, ένα οικείο περιβάλλον. Αυτό είναι ο ΠΑΟΚ. Εχω αρκετούς συμπαίκτες που συνυπήρξαμε μαζί στην Εθνική και με ον Τέιλορ ήμασταν μαζί στη Σέλτικ. Οπότε ήθελα ένα κλαμπ να μου δείξει ότι είμαι σημαντικός, αλλά να μην μου πάρει χρόνο να προσαρμοστώ. Ήθελα κάτι να με βοηθήσει να εγκατασταθώ γρήγορα και παράλληλα να ξέρω ότι αυτή η ομάδα έχει υψηλούς και ρεαλιστικούς στόχους».

Για τον Ραζβάν Λουτσέσκου:

«Γνωρίζω το στιλ που παίζει και το σέντερ φορ που ιδανικά θέλει. Νομίζω τα χαρακτηριστικά που θέλει τα έχω. Θα μου πει ακριβώς τι χρειάζεται. Η προσαρμογή μου δεν θα είναι δύσκολη. Είναι ένας προπονητής, που μοιράζεται ίδια ιδανικά με εμένα, τον κυριεύει το πάθος και η υπερβολική θέληση για να νικήσει. Σαν χαρακτήρες ταιριάζουμε. Θεωρώ ότι θέλει ένα σέντερ φορ εργατικό, να δουλεύει για την ομάδα, να έχει πάθος και να βάζει γκολ. Τα τελευταία χρόνια έχει αποδείξει ότι τα έχω».

Για τα μηνύματα που έλαβε από τον κόσμο:

«Ίσως ήταν δύσκολο να με δεχθούν εδώ. Όλοι γνωρίζουν τους λόγους. Ποτέ όμως δεν προκάλεσα, ποτέ δεν πούλησα οπαδιλίκι. Οπότε ευχαριστώ για την υποδοχή μου, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για αυτό, δεν το περίμενα να ήταν τόσο καλή η υποδοχή μου. Ήξερα ότι και οι άνθρωποι που θα με αμφισβητήσουν, είτε τον χαρακτήρα, είτε την αξία μου, θα τους κέρδιζα στο γήπεδο. Οπότε ήμουν προετοιμασμένος για λίγο κρύα υποδοχή. Παρόλα αυτά ήταν πάρα πολύ θερμή του κόσμου και τι μηνύματα λαμβάνω από ανθρώπους που δεν γνωρίζω και το ευρύτερο κοινό του ΠΑΟΚ. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, θα κάνω τα πάντα για τον ΠΑΟΚ».