Ο πρόεδρος της Κρουζ Αζούλ σχολίασε τη διαρροή των ποσών που σχετίζονταν με τον Έλληνα στράικερ, κατάσταση η οποία έθεσε σε κίνδυνο εκείνον και την οικογένειά του.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης είναι από το βράδυ της Τετάρτης (13/8) επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ, ως δανεικός από την Κρουζ Αζούλ, παίρνοντας τη φανέλα με το νούμερο 7.

Ωστόσο, η επιστροφή του στην Ελλάδα μόνο εύκολη δεν ήταν, με τον ίδιο μάλιστα να μένει εκτός προπονήσεων και τα μεξικανικά ΜΜΕ να διαρρέουν ποσά από το συμβόλαιο και τη μεταγραφή του στην Αζούλ. Η όλη αυτή κατάσταση ενόχλησε τον πρόεδρο της ομάδας που ανήκει ο Έλληνας στράικερ.

Ο Βίκτορ Βελάσκεθ, μιλώντας σε μέσο του Μεξικού, τόνισε πως η διαρροή του συμβολαίου του Γιακουμάκη έθεσε τόσο εκείνον όσο και την οικογένειά του σε κίνδυνο, δηλώνοντας λυπημένος για την όλη κατάσταση.

«Είναι λυπηρό. Για την ασφάλεια του ίδιου του παίκτη, δεν μπορούμε να αποκαλύπτουμε πόσα πληρώνεις για έναν παίκτη ή πόσα κερδίζει. Αυτό τον εκθέτει σε κίνδυνο, όπως και την οικογένειά του. Αυτό είναι που με ενοχλεί από τη διαρροή.

Ένας σύλλογος που θέλει να λέγεται μεγάλος, με εκατομμύρια φιλάθλους και σταθερή δέσμευση για την κατάκτηση τίτλων, δεν μπορεί να παζαρεύει για τις τιμές των μεταγραφών. Η Κρουζ Αζούλ θα συνεχίσει να πληρώνει ό,τι χρειάζεται για να διατηρεί ένα ρόστερ ικανό να διεκδικεί τίτλους.

Όλοι στη διοίκηση εργάζονται για να έχουμε μια ανταγωνιστική ομάδα. Ξέρουμε ακριβώς τι επενδύεται στον σύλλογο και τι θέλουμε από αυτόν. Θα ήταν παράλογο να πιστεύουμε ότι φέρνοντας παίκτες αξίας 1,7 εκατομμυρίων δολαρίων θα βρεθούμε στις πρώτες θέσεις.

Πρέπει να συνεχίσουμε να αναζητούμε ποιοτικούς παίκτες και μια άλλη διαδικασία είναι η ανάπτυξή τους σε ομάδες νέων, αλλά αυτό θα πάρει πολύ χρόνο και η Κρουζ Αζούλ είναι ένας σύλλογος που δεν περιμένει πολύ. Θέλουμε άμεσα αποτελέσματα», είπε χαρακτηριστικά ο Βελάσκεθ.