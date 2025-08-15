Όπως διαβάσατε στο Gazzetta, o Σεμπάστιαν Μούσιολικ είναι ο νέος φορ της Κηφισιάς και πλέον ανακοινώθηκε από το κλαμπ των Βορείων Προαστίων.

Στο Gazzetta διαβάσατε για τη συμφωνία της Κηφισιάς με τον Σεμπάστιαν Μούσιολικ και πλέον έχουν την επισημοποίηση της μεταγραφής. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων ανακοίνωσε την απόκτηση του Πολωνού φορ, ο οποίος πέρασε τα απαραίτητα ιατρικά και έβαλε την υπογραφή του σε μονοετές συμβόλαιο.

Ο θηριώδης (1.93μ.) striker θα πλαισιώσει στην κορυφή της επίθεσης, μαζί με τον Γιώργο Μάναλη, τον αρχηγό της Κηφισιάς, Ανδρέας Τεττέη, δίνοντας διαφορετικά χαρακτηριστικά στη γραμμή κρούσης της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Sebastian Karol Musiolik, ο οποίος αγωνίζεται ως επιθετικός.

Γεννημένος στις 19 Μαΐου 1996 στο Knurow της Πολωνίας, ο Sebastian Karol Musiolik ξεκίνησε την καριέρα του από την Ακαδημία της Piast Leszczyny. Ακολούθως εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της Górnik Czerwionka και της ROW 1964 Rybnik, φτάνοντας ως την πρώτη ομάδα του συλλόγου.

Το 2015 πήρε μεταγραφή για την Piast Gliwice, για να ακολουθήσει ο διετής δανεισμός στην ROW 1964 Rybnik. Η επιτυχημένη διετία έφερε την αγορά των δικαιωμάτων του από την ROW 1964 Rybnik, στην οποία αγωνίστηκε γι’ ακόμη μία σεζόν, με συνολικό απολογισμό τα 16 γκολ σε 91 συμμετοχές.

Το 2018/19 και το 2019/20 φόρεσε τη φανέλα της Raków Częstochowa, ενώ το 2020/21 αγωνίστηκε ως δανεικός στην Pordenone FC της Ιταλίας, με την οποία είχε 6 γκολ και 3 ασίστ σε 32 αγώνες στη Serie B.

Ακολούθως, το 2021/22 και το 2022/23 φόρεσε εκ νέου τη φανέλα της Raków Częstochowa, για να ολοκληρώσει μια γεμάτη τετραετία (σε δύο θητείες) με 18 γκολ σε 139 συμμετοχές. Κυρίως όμως, πανηγύρισε την κατάκτηση τεσσάρων (!) τίτλων αφού είχε σημαντική συμβολή στην κατάκτηση του Πρωταθλήματος (2022/23), του Κυπέλλου (2021/22) και του Super Cup (2021/22, 2022/23).

Tο καλοκαίρι του 2023 πήρε μεταγραφή για την Górnik Zabrze, όπου έμεινε για ένα χρόνο. Εκεί, συνέβαλε τα μέγιστα στην επιτυχημένη πορεία της πολωνικής ομάδας σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο, δεδομένου πως έκλεισε τη σεζόν με 6 γκολ και 8 ασίστ σε 36 αγώνες.

Την περσινή αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα της Slask Wroclaw, με την οποία συμμετείχε στα προκριματικά του UEFA Conference League (βασικός σε τέσσερις αγώνες). Συνολικά, κατέγραψε 26 συμμετοχές με 4 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Στη διάρκεια της καριέρας του, ο νέος ποδοσφαιριστής της Κηφισιάς έχει υπάρξει διεθνής με την U19 και την U20 της Πολωνίας.

Ο Sebastian Karol Musiolik υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία».