Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, η Κηφισιά συμφώνησε με τον 29χρονο Πολωνό υψηλόσωμο (1.93μ.) σέντερ φορ, Σεμπάστιαν Μούσιολικ.

Το μεταγραφικό «ντεμαράζ» της Κηφισιάς συνεχίζεται! Η ομάδα των Βορείων Προαστίων ενισχύθηκε στο κέντρο της άμυνας της με τον διεθνή Βούλγαρο Άλεξ Πέτκοφ και μεσοεπιθετικά με τον Αργεντινό, Ματίας Εσκιβέλ, ενώ στο Gazzetta διαβάσατε για την επικείμενη επιστροφή του Παναγιώτη Τζίμα. Επόμενος στόχος είναι η ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης και όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ μας ο εκλεκτός είναι ο Σεμπάστιαν Μούσιολικ.

Πρόκειται για 29χρονο Πολωνό, αριστεροπόδαρο, κλασικό επιθετικό, ο οποίος την περασμένη σεζόν ήταν συμπαίκτης του Πέτκοφ στη Σλασκ Βρότσλαβ, από την οποία αποχώρησε ως ελεύθερος. Προέρχεται από σεζόν με 26 εμφανίσεις και τεσσερα γκολ.

Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί σε Ρίμπνικ, Πιαστ Γλίβιτσε, Πορντενόνε (Serie B), Γκόρνικ Ζάμπρζε, ενώ σε τέσσερα χρόνια τη Ράκοβ μέτρησε 139 εμφανίσεις, 18 γκολ, 2 ασίστ και κατέκτησε ένα πρωτάθλημα Πολωνίας κι από δύο Κύπελλα και Super Cup.

Ο Μούσιολικ έρχεται στην Κηφισιά ώστε μαζί με τον Γιώργο Μάναλη να πλαισιώσουν τον αρχηγό, Ανδρέα Τεττέη, για την κορυφή της επίθεσης. Μετά και την απόκτηση του Πολωνού striker μένει να φανεί αν θα έχουμε περαιτέρω ενίσχυση του ρόστερ του Σεμπάστιαν Λέτο, καθώς πλέον έχουν κλείσει οι βασικές προτεραιότητες.