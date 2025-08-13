Στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων ο Παναιτωλικός έμεινε στην ισοπαλία δίχως σκορ με την αλβανική Μπιλίς (0-0) στο Αγρίνιο. Ανεπίσημο ντεμπούτο Ματσάν.

Για ακόμα ένα φιλικό ο Παναιτωλικός ενώ παρουσίασε ανασταλτική σταθερότητα του έλειψε το γκολ. Τα Καναρίνια στο τελευταίο τους φιλικό παιχνίδι υποδέχτηκαν την αλβανική Μπιλίς στο Αγρίνιο και οι δυο ομάδες έμειναν στη «λευκή» ισοπαλία (0-0). Ανεπίσημο ντεμπούτο για τον νεοαποκτηθέντα Αλεξάντρου Ματσάν.

Στα πρώτα τρία λεπτά η ομάδα του Γιάννη Πετράκη είχε δυο ευκαιρίες με δημιουργό τον Μπελεβώνη, αλλά στο 1' ο Άλεξιτς αστόχησε με κεφαλιά ύστερα από εκτέλεση κόρνερ και στο 3' ο Αποστολόπουλος δε βρήκε εστία από διαγώνια θέση. Στο 18ο λεπτό ο Νικολάου «τρύπησε» την άμυνα των φιλοξενούμενων με εξαιρετική μακρινή μπαλιά αλλά ο Αποστολόπουλος έκανε «τσαφ».

Στο δεύτερο μέρος και λόγω των πολλών αλλαγώς είχαμε ακόμα λιγότερες ευκαιρίες. Oι Αλβανοί απείλησαν στο 58' με άστοχη γυριστή κεφαλιά του Περντνρέτσα. Ο Παναιτωλικός θα μπορούσε να βρει δίχτυα στο 90+1', όμως ο Αγκίρε αστόχησε με κεφαλιά ύστερα από εκτέλεση κόρνερ.

Οι Αγρινιώτες στο πρώτο τους επίσημο παιχνίδια θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας τη Νίκη Βόλου (18/8, 17:00) για τον προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας, ενώ η πρεμιέρα τους για τη Stoiximan Super League έχει οριστεί για τις 23 Αυγούστου (22:00).

Η ενδεκάδα του Παναιτωλικού: Τσάβες, Γαλιάτσος, Στάγιτς, Σιέλης, Μανρίκε, Κοντούρης, Νικολάου, Μπελεβώνης, Εστέμπαν, Αποστολόπουλος, Άλεξιτς.

Έπαιξαν και οι: Ουνάι, Μάνος, Εσκετζής, Ζίβκοβιτς, Ράδος, Λουίς, Αγκίρε, Μίχαλακ, Βασιλείου, Αγαπάκης, Γιωτόπουλος, Ματσάν