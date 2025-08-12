Παναιτωλικός για Λιάβα: «Θα παραμείνει πάντα μέλος της οικογένειάς μας, οι πόρτες θα είναι πάντα ανοιχτές»

Ο Παναιτωλικός με ανάρτηση του αποχαιρέτησε τον Γιώργο Λιάβα, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ρίο Άβε, όμως θα αποτελεί πάντα μέλος της «κιτρινομπλέ» οικογένειας.

Ο Γιώργος Λιάβας άνοιξε τα «φτερά» του. Ο 24χρονος μεσοαμυντικός είναι παιδί του Παναιτωλικού, καθώς μεγάλωσε στις ακαδημίες του και εξελίχθηκε σε αρχηγό των Αγρινιωτών, όμως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να πάει στο εξωτερικό.

Ο Έλληνας πολυθεσίτης ποδοσφαιριστής υπέγραψε τριετές συμβόλαιο στη Ρίο Άβε, η οποία ικανοποίησε οικονομικά τις απαιτήσεις των Καναρινιών. Φυσικά η διοίκηση του Φώτη Κωστούλα δεν θα έκλεινε ποτέ το δρόμο σε έναν παίκτη με την προσφορά αλλά και το «δέσιμο» του Λιάβα με το κλαμπ.

O Παναιτωλικός με ανακοίνωση του αποχαιρέτησε τον αρχηγό του, τονίζοντας πως θα παραμείνει μέλος της οικογένειας των Αγρινιωτών και πως φυσικά οι πόρτες της ομάδας θα είναι πάντα ανοιχτές γι' αυτόν.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού:

«Η ΠΑΕ Παναιτωλικός ανακοινώνει την παραχώρηση του αρχηγού της ομάδας μας, Γιώργου Λιάβα, στην πορτογαλική Rio Ave FC.

Ο Γιώργος αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα ποδοσφαιριστή που ανδρώθηκε στον σύλλογό μας, ξεκινώντας από τις Ακαδημίες και αγωνιζόμενος σε όλα τα ηλικιακά αγωνιστικά τμήματα. Η εξέλιξή του ήταν σταθερά ανοδική, με παράλληλη παρουσία στις Εθνικές ομάδες της Ελλάδας, αποδεικνύοντας το ταλέντο και τον χαρακτήρα του.

Το καλοκαίρι του 2018 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο και κατέγραψε μια ιστορική στιγμή, καθώς έγινε ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής που φόρεσε τη φανέλα του Παναιτωλικού στη Super League, σε ηλικία μόλις 17 ετών και 6 μηνών. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, με δύο σοβαρούς τραυματισμούς, επέστρεψε δυναμικά και ξεπέρασε τις 150 επίσημες συμμετοχές με την ομάδα μας, κατακτώντας την αναγνώριση και τον σεβασμό όλων για το μαχητικό πνεύμα και τον χαρακτήρα του.

Ο Γιώργος Λιάβας δεν είναι μόνο ένας σημαντικός ποδοσφαιριστής, αλλά και ηγέτης. Παιδί του Παναιτωλικού και αρχηγός, που θα παραμείνει πάντα μέλος της οικογένειάς μας.

Του ευχόμαστε ολόψυχα κάθε επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας του, στην πρώτη του εμπειρία εκτός Ελλάδας. Τον ευχαριστούμε θερμά για όλα όσα πρόσφερε στον σύλλογο και θα παρακολουθούμε με περηφάνεια την πορεία και τις επιτυχίες του. Οι πόρτες του Παναιτωλικού θα είναι πάντα ανοιχτές για εκείνον.

Καλή συνέχεια, Γιώργο. Καλή επιτυχία!».