Δημοσιεύματα από την Ισπανία θέλουν τον Παναθηναϊκό όχι απλά να κοιτάζει την περίπτωση του Λούκας Ρομπερτόνε, αλλά να έχει κάνει και πρόταση στο κεντρικό χαφ της Αλμερία.

Τα μεταγραφικά σενάρια συνεχίζονται και όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, το τελευταίο που βγαίνει στο φως της δημοσιότητας είναι αυτό που θέλει τους «πράσινους» όχι απλά να έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον Λούκας Ρομπερτόνε, αλλά να έχουν καταθέσει πρόταση για τον κεντρικό χαφ της Αλμερία.

Συγκεκριμένα ο Ισπανός δημοσιογράφος, Άνχελ Γκαρθία αναφέρει: «Ο Λούκας Ρομπερτόνε έχει δεχθεί προτάσεις από δύο ιταλικές ομάδες και μία κορυφαία της Ελλάδας, που όπως όλα δείχνουν είναι ο Παναθηναϊκός. H Αλαβές έχει ψαχτεί επίσης για τον Αργεντινό μέσο, ο οποίος δείχνει πως προτιμάει να μείνει στην Ισπανία».

Ποιος είναι ο Ρομπερτόνε

Ο 28χρονος Αργεντινός μέσος που έχει και ιταλική υπηκοότητα ξεκίνησε την καριέρα του στην Βέλεζ Σάρσφιλντ. Με την συγκεκριμένη ομάδα έπαιξε συνολικά σε 72 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις έχοντας 12 γκολ και 8 ασίστ.

Οι εμφανίσεις του αυτές του άνοιξαν την πόρτα της Ευρώπης με την Αλμερία να τον αποκτά το 2020 και να τον κρατάει έως και τώρα. Με την ομάδα της Ισπανίας ο Ρομπερτόνε έπαιξε συνολικά 152 παιχνίδια σκοράροντας 11 φορές, ενώ έδωσε και 23 ασίστ. Η χρηματιστηριακή του αξία είναι στα 4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έχει αγωνιστεί και U23 της Εθνικής Αργεντινής και συγκεκριμένα σε 2 παιχνίδια.

Από τις 152 συμμετοχές με την Αλμερία οι 70 είναι στην La Liga όπου και έχει σκοράρει 1 φορά, ενώ έχει δώσει και 12 ασίστ. Είναι παίκτης που έχει την τελική πάσα, κάτι που φαίνεται και από τα στατιστικά του.