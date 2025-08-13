Δημοσίευμα από Ιταλία αναφέρει πως ο Παναθηναϊκός με τον Νταβίντε Καλάμπρια δεν τα βρίσκουν ακόμα στο οικονομικό και πως υπάρχει διαφορά.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τις προσπάθειες για να κάνει δικό του τον δεξιό μπακ της Μίλαν, Νταβίντε Καλάμπρια, με την υπόθεση ωστόσο ακόμα να μην έχει ολοκληρωθεί. Σύμφωνα μάλιστα με δημοσίευμα του Λορέντσο Λεπόρε, αυτή την στιγμή υπάρχει διαφορά στο οικονομικό κομμάτι ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος ανέφερε σχετικά: «oι δύο πλευρές παραμένουν στο παρόν μακριά στο οικονομικό κομμάτι». Στην συνέχεια ο Λεπόρε αναφέρεται και στην υπόθεση του Ισπανού δεξιού μπακ, Πάμπλο Μαφέο επισημαίνοντας πως δεν έχει γίνει κάποια επαφή με την Μαγιόρκα.