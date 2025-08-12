Ο Τάισον έκανε θεραπεία την Τρίτη (12/8) και συνεπώς αναμένεται να χάσει τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με τη Βόλφσμπεργκερ στην Αυστρία (14/8, 20:00).

Ο ΠΑΟΚ έμεινε στη «λευκή» ισοπαλία στο πρώτο ματς με τη Βόλφσμπεργκερ, στην Τούμπα και συνεπώς για να προκριθεί στα Play Offs του Europa League θα πρέπει να νικήσει στην Αυστρία (14/8, 20:00). Ο Ραζβάν Λουτσέσκου καταστρώνει τα πλάνα του για τη ρεβάνς και δύσκολα θα έχει στη διάθεση του τον Τάισον.

Μια μέρα πριν την αναχώρηση της αποστολής ο Βραζιλιάνος συνέχισε θεραπεία και συνεπώς αναμένεται να μην είναι στη διάθεση του Ρουμάνου τεχνικού. Από την πλευρά του ο Κίριλ Ντεσπόντοφ έκανε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου δούλεψε με τους παίκτες του πάνω στην επιθετική ανάπτυξη από την πίσω ζώνη, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε με την γραμμή της άμυνας. Στο φινάλε διεξήχθη και οικογενειακό δίτερμα.

Την Τετάρτη (13/8) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 09:30 στη Νέα Μεσημβρία. Το πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό για 15 λεπτά για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Στις 13:00 θα διεξαχθεί η συνέντευξη Τύπου των Θεσσαλονικιών, με τον Ράζβαν Λουτσέσκου να πλαισιώνεται από τον Γίρι Παβλένκα . Το απόγευμα η ομάδα θα αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Μακεδονία με πτήση τσάρτερ για Κλάγκενφουρτ.