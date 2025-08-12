Στην τελική ευθεία βρίσκεται η απόκτηση του Γιώργου Γιακουμάκη από τον ΠΑΟΚ. Ο 30χρονος επιθετικός έφτασε Θεσσαλονίκη και μετά τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις θα ανακοινωθεί από τον «δικέφαλο του βορρά».

Στην Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το βράδυ της Τρίτης ο Γιώργος Γιακουμάκης. Ο 30χρονος επιθετικός έφτασε στην συμπρωτεύουσα λίγο μετά τις 10 το βράδυ με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να τον υποδέχονται στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Το νέο όπως όλα δείχνουν απόκτημα του «δικέφαλου του βορρά» θα περάσει αύριο Τετάρτη τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί και επίσημα από τους «ασπρόμαυρους». Ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει τον Γιακουμάκη με συμβόλαιο δανεισμού για έναν χρόνο από την Κρουζ Αζούλ, με κόστος 1,8 εκατ. ευρώ. Στο «Μακεδονία» βρέθηκαν και φίλοι του ΠΑΟΚ αποθεώνοντας τον Έλληνα επιθετικό.

💥🦅 Ο Γιακουμάκης έφτασε στη Θεσσαλονίκη και ανακοινώνεται από τον ΠΑΟΚ! pic.twitter.com/eDAw1EiGH9 August 12, 2025

Η άφιξη του Γιακουμάκη συνέπεσε με την άφιξη στην ίδια πτήση του Λιθουανού, Τόμας Ντίμσα που ήρθε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ