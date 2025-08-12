Ο Ολυμπιακός ήταν η πρώτη ομάδα που διερεύνησε την προοπτική απόκτησης του Χρήστου Ζαφείρη, ωστόσο, επέλεξε για συγκεκριμένους λόγους να μην προχωρήσει την υπόθεση της μεταγραφής του.

Κλεισμένος δεν είναι, ούτε πρόκειται για κάποια τελειωμένη υπόθεση, ωστόσο, η επιμονή του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη από τη Σλάβια Πράγας φαίνεται ότι θα ανταμειφθεί και ως εκ τούτου θα δικαιωθούν και οι χειρισμοί του σε μια πολύ δύσκολη αποστολή.

Το κόστος αναμένεται να φτάσει αρκετά πάνω από τα 10 εκατ. Ευρώ αν λάβει κανείς υπ’ όψιν τόσο τα μπόνους που θα τεθούν επί τάπητος στο… επικείμενο deal με τους Τσέχους, όσο φυσικά και το συμβόλαιο με το οποίο θα αμείβεται ο διεθνής ποδοσφαιριστής, που για να πειστεί να αγωνιστεί στην Ελλάδα έπρεπε να σημειωθεί υπέρβαση και στο οικονομικό σκέλος.

Κερδισμένος, λοιπόν, σε όλο αυτό το story θα είναι όπως όλα δείχνουν ο ΠΑΟΚ, υπό την έννοια ότι θα βάλει στο ρόστερ του έναν παίκτη εγνωσμένης αξίας, που είχε συγκεντρώσει το ενδιαφέρον πολλών σπουδαίων ομάδων από το εξωτερικό και κυρίως της Γερμανίας και που το ευρύ κοινό αμφισβητούσε έντονα ότι μπορεί να γίνει μια τέτοια μεταγραφή από ελληνικό σύλλογο, κι όχι μόνο λόγω οικονομικών δεδομένων.

Απόφαση του Ολυμπιακού να μην κυνηγήσει την υπόθεση

Πολύ πριν ο ΠΑΟΚ «φουλάρει» για την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη, η πρώτη ελληνική ομάδα που είχε κινήσει τις διαδικασίες να εξετάσει αν υπάρχει πρόσφορο έδαφος για την υλοποίηση αυτής της μεταγραφής, ήταν ο Ολυμπιακός, περίπου στα μέσα Ιουνίου.

Κακά τα ψέματα, άλλωστε, αν μια ελληνική ομάδα έχει δείξει ότι μπορεί να φτάσει σε αρκετά υψηλά νούμερα για τέτοιου είδους deal, αυτός είναι ο Ολυμπιακός, πόσω μάλλον σε μία περίοδο που έχει σεβαστά έσοδα από τη συμμετοχή του στη League Phase, αλλά και από την πώληση – μαμούθ του Μπάμπη Κωστούλα στην Μπράιτον.

Από τις πρώτες επαφές αποδείχθηκε ότι Ολυμπιακός και Σλάβια είχαν τελείως διαφορετική οπτική για την χρηματιστηριακή αξία του παίκτη, αφού τα περίπου 10 εκατ. Ευρώ που απαιτούσαν οι Τσέχοι απείχαν πολύ από τα λεφτά που ήθελε να διαθέσει η ομάδα του Πειραιά. Προσοχή: Όχι που μπορούσε, αλλά που ήθελε να διαθέσει. Οι «ερυθρόλευκοι», όπως και κάθε ομάδα, έχει τη δική της κοστολόγηση για κάθε ποδοσφαιριστή και από τους Πειραιώτες κρίθηκε υπερβολική να δοθεί ένα τέτοιο ποσό για τον Ζαφείρη.

Αντίθετα, προτιμήθηκε να επενδυθεί το ποσό των 8 εκατ. Ευρώ για τον Στρεφέτσα, που είναι εξτρέμ και υπήρχε σπουδαιότερη ανάγκη.

Οι λόγοι ήταν σαφείς

Αρχικά, ο Ολυμπιακός δεν ήταν ότι «καιγόταν» για μια βασική λύση στις δύο θέσεις των χαφ, αφού στο ρόστερ υπάρχουν ακόμα και σήμερα οι Έσε, Ντάνι Γκαρθία, Μουζακίτης και η υπόθεση του Σιπιόνι είχε ουσιαστικά κλείσει. Άρα, ο Ζαφείρης στην προκειμένη εξίσωση θα ήταν ένα ξεκάθαρα πολύτιμο και ποιοτικό εργαλείο, αλλά δεν είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν είχε λύσεις σε αυτόν τον χώρο του γηπέδου. Συν τοις άλλοις, και φτάνοντας στο σήμερα, που ο ΠΑΟΚ τελειώνει τη μεταγραφή του 22χρονου, ο Βάσκος τεχνικός έχει πλέον στις επιλογές του και τον Λιατσικούρα τον οποίο εμπιστεύεται και του έχει δώσει θέση στο ρόστερ της νέας σεζόν, ενώ αποκτήθηκε και ο Νασιμέντο αντί 4 – 5 εκατ. Ευρώ.

Πολλοί, μάλιστα, έκαναν λόγο και για το γεγονός ότι πρόκειται για έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή, στοιχείο το οποίο πλέον βασίζουν πολλά οι Big-4, αλλά στην προκειμένη περίπτωση, δεν υπάρχει αυτό το επιχείρημα.

Ο Ζαφείρης στη λίστα της UEFA που πρέπει να δηλώσουν οι ομάδες που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δεν λογίζεται ως Έλληνας, αφού όλα του τα χρόνια τα έχει περάσει σε Ακαδημίες ομάδων του εξωτερικού, άρα ουσιαστικά θα δινόταν ένα ποσό υψηλό για έναν «ξένο» ποδοσφαιριστή, που για τον Ολυμπιακό κρίθηκε ότι δεν χρειάζεται να προσφερθεί.

Όλοι αναγνωρίζουν -και όσοι δεν το κάνουν απλά εθελοτυφλούν- ότι ο Ζαφείρης είναι ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής που έχει όλα τα χρόνια μπροστά του για μια τεράστια καριέρα. Παρ’ όλα αυτά, τη δεδομένη χρονική στιγμή, ο Ολυμπιακός θεώρησε ότι δεν συντρέχουν λόγοι να κυνηγήσει μια περίπτωση η οποία το κόστος της δεν ήταν ανάλογο της όποιας ανάγκης υπάρχει στο ρόστερ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χρήστος Ζαφείρης ήταν ιδιαίτερα ζεστός και για τον Ολυμπιακό και γενικότερα ποτέ δεν έδειξε ενδοιασμό για να αγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα.