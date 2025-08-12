Οι φίλοι του Ολυμπιακού αποχαιρέτησαν μέσω X τον Μασούρα: «Ο ορισμός του στρατιώτη, Γιώργο ψυχάρα»

Αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού στο X μετά την εξέλιξη για τη μεταγραφή του στη Αλ Καλίτζ, που διαβάσατε στο Gazzetta, έκαναν τα σχόλια τους για την προσφορά του.

Ήταν τελικώς αρκετός ο κόσμος στο X (πρώην Twitter) που θέλησε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μασούρα με τον δικό του τρόπο. Για τον έμπειρο winger διαβάσατε από το Gazzetta τα νεότερα για τη μεταγραφή του ως παίκτη του Ολυμπιακού στην Αλ Καλίτζ.

Όσο για τα σχόλια στο X; Αρκετά εξ αυτών ήταν θετικά και είχαν να κάνουν με την εν γένει προσφορά του Μασούρα στους Πειραιώτες. Για να δούμε ορισμένα...

Ήταν παρόν σε όλες τις μεγάλες βραδιές και τίμησε όσο λίγοι την φανέλα του Ολυμπιακού.

Ο Μασούρας με τα καλά και τα στραβά του ξεχώρισε για το ήθος, τον επαγγελματισμό και την αγάπη του για τον σύλλογο.

Γιώργαρος❤️

Αν δεν ξέρεις την ιστορία σου, δεν ξέρεις τίποτα.

Ο Γιώργος ο Μασούρας αγνός Ολυμπιακός #OlympiacosFC

Μασουρας εν τω μεταξύ ότι πιο κοντά σε ποδοσφαιρικό μάντζαρη. Εξαιρετικός σε δουλεμένες ομάδες, ειδικά αν απ την άλλη πλευρά υπήρχε η κλάση του βαλμπουενα ή τ ποντενσε κ στην κορυφή ο ελ αραμπι, μη επαρκής για οτιδήποτε παραπάνω σε διαφορετικό πλαίσιο. Πάντα συμπαθές προφίλ.

Εγω αγαπάω αυτή την ομάδα και όποιον ματώνει την ερυθρόλευκη, είναι δεν είναι "παιχταράς" και "φίρμα". Τον Αμανατίδη, τον Ανατολάκη, το Φουστερ, το Μανιάτη, τον Πατσα, το #Μασουρας .... Γιώργο, ευχαριστούμε για ολα! #OlympiakosFC #ολυμπιακος

ΓΙΩΡΓΟ ΨΥΧΑΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑΡΑ (Μασουρας στρατιώτης από τους λίγους)!! #olympiacosFC

Μασουρας είναι ο παίκτης που σχεδόν κανένας δεν τον θέλει στον ολυμπιακό

Και κανένας δεν θέλει να τον δει να φεύγει ! ΜΑΓΙΚΟ !

Οπως και να έχει τίμησε πολυ περισσότερο από πολλούς παικταράδες τον έφηβο !

ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ #olympiacosfc