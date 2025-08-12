Οι φίλοι του Ολυμπιακού αποχαιρέτησαν μέσω X τον Μασούρα: «Ο ορισμός του στρατιώτη, Γιώργο ψυχάρα»

Αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού στο X μετά την εξέλιξη για τη μεταγραφή του στη Αλ Καλίτζ, που διαβάσατε στο Gazzetta, έκαναν τα σχόλια τους για την προσφορά του.

Ήταν τελικώς αρκετός ο κόσμος στο X (πρώην Twitter) που θέλησε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μασούρα με τον δικό του τρόπο. Για τον έμπειρο winger διαβάσατε από το Gazzetta τα νεότερα για τη μεταγραφή του ως παίκτη του Ολυμπιακού στην Αλ Καλίτζ.

Όσο για τα σχόλια στο X; Αρκετά εξ αυτών ήταν θετικά και είχαν να κάνουν με την εν γένει προσφορά του Μασούρα στους Πειραιώτες. Για να δούμε ορισμένα...

