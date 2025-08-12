Οι φίλοι του Ολυμπιακού αποχαιρέτησαν μέσω X τον Μασούρα: «Ο ορισμός του στρατιώτη, Γιώργο ψυχάρα»
Ήταν τελικώς αρκετός ο κόσμος στο X (πρώην Twitter) που θέλησε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μασούρα με τον δικό του τρόπο. Για τον έμπειρο winger διαβάσατε από το Gazzetta τα νεότερα για τη μεταγραφή του ως παίκτη του Ολυμπιακού στην Αλ Καλίτζ.
Όσο για τα σχόλια στο X; Αρκετά εξ αυτών ήταν θετικά και είχαν να κάνουν με την εν γένει προσφορά του Μασούρα στους Πειραιώτες. Για να δούμε ορισμένα...
Ο ορισμός του στρατιώτη. Στο επανιδείν!
⁴ᵏ #Wallpaper | #OlympiacosFC | #Masouras | #Loyalty pic.twitter.com/HsfnBsjijd— Karaflodaimonas (@Karaflademon) August 11, 2025
Δείτε ΕπίσηςΟλυμπιακός, μεταγραφές: Μπήκε στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Μασούρα στην Αλ Καλίτζ
Ήταν παρόν σε όλες τις μεγάλες βραδιές και τίμησε όσο λίγοι την φανέλα του Ολυμπιακού.
Ο Μασούρας με τα καλά και τα στραβά του ξεχώρισε για το ήθος, τον επαγγελματισμό και την αγάπη του για τον σύλλογο.
Γιώργαρος❤️ pic.twitter.com/tPEOSFbV9d— Mike (@M1ke22_) August 11, 2025
Αν δεν ξέρεις την ιστορία σου, δεν ξέρεις τίποτα.— Amigo (@rigan__7) April 19, 2024
Ο Γιώργος ο Μασούρας αγνός Ολυμπιακός #OlympiacosFC pic.twitter.com/pX01kQY1Ed
Μασουρας εν τω μεταξύ ότι πιο κοντά σε ποδοσφαιρικό μάντζαρη. Εξαιρετικός σε δουλεμένες ομάδες, ειδικά αν απ την άλλη πλευρά υπήρχε η κλάση του βαλμπουενα ή τ ποντενσε κ στην κορυφή ο ελ αραμπι, μη επαρκής για οτιδήποτε παραπάνω σε διαφορετικό πλαίσιο. Πάντα συμπαθές προφίλ.— 8a_nice (@8a_nice) August 11, 2025
Εγω αγαπάω αυτή την ομάδα και όποιον ματώνει την ερυθρόλευκη, είναι δεν είναι "παιχταράς" και "φίρμα". Τον Αμανατίδη, τον Ανατολάκη, το Φουστερ, το Μανιάτη, τον Πατσα, το #Μασουρας .... Γιώργο, ευχαριστούμε για ολα! #OlympiakosFC #ολυμπιακος— sxoliastis (@sxoliastis1) August 11, 2025
ΓΙΩΡΓΟ ΨΥΧΑΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑΡΑ (Μασουρας στρατιώτης από τους λίγους)!! #olympiacosFC— Ge7tas (@Bouchagiar7) August 11, 2025
Μασουρας είναι ο παίκτης που σχεδόν κανένας δεν τον θέλει στον ολυμπιακό
Και κανένας δεν θέλει να τον δει να φεύγει ! ΜΑΓΙΚΟ !
Οπως και να έχει τίμησε πολυ περισσότερο από πολλούς παικταράδες τον έφηβο !
ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ #olympiacosfc pic.twitter.com/VIPwMya4sq— chess player (@chessplayer_9) August 11, 2025
Ο Γιωργος είναι ο συμμαθητής,ο διπλανός στο γήπεδο,ο γείτονας που παίζαμε μπάλα στη πλατεία κι έκανε το όνειρο μας δική του πραγματικότητα τιμώντας το στο ακέραιο.— Constam (@Constam85) August 11, 2025
Όπως στην ενόργανη η"κίνηση Μασουρας"θα περιγράφει πάντα το γκολ απο το δεύτερο δοκαρι.
Ευχαριστούμε!#OlympiacosFC pic.twitter.com/aUjvEhtU8H
