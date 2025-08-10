Παναιτωλικός: Λεπτομέρειες για τη μετακίνηση του Λιάβα στη Ρίο Αβε!
Από το Σάββατο διαβάσατε πως ο μέσος του Παναιτωλικού είναι μια... ανάσα από το να συνεχίσει την καριέρα του στο πορτογαλικό πρωτάθλημα με την φανέλα της «ελληνικής» Ρίο Άβε. Πλέον όπως προκύπτει από την χώρα της Ιβηρικής χερσονήσου απομένουν ελάχιστες λεπτομέρειες προκειμένου αυτό να πάρει... σάρκα και οστά με την μορφή της επίσημης ανακοίνωσης. Οι τρεις πλευρές (Ρίο Αβε, Παναιτωλικός και Λιάβας) είναι σε... ανοιχτή γραμμή και είναι πολύ πιθανό τα επόμενα 24ωρα να υπάρξει και το οριστικό φινάλε με το happy end της μετακίνησης ακόμη ενός Έλληνα ποδοσφαιριστή στον Πορτογαλικό σύλλογο, όπου ως γνωστό μεταξύ άλλων προπονητής είναι ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος.
