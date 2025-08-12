Σύμφωνα με τον Αργεντινό δημοσιογράφο, Ζερμάν Γκαρσία Γκρόβα, ο Παναιτωλικός κατέθεσε πρόταση στην Ατλέτικο Τουκουμάν για τον δανεισμό του Ραμίρο Ρουίς Ροντρίγκες.

Έρχονται μεταγραφικές εξελίξεις στον Παναιτωλικό. Οι Αγρινιώτες κινούνται στην αγορά για ενίσχυση με έναν ακραίο επιθετικό και όπως αναφέρουν στην Αργεντινή, υπάρχει ουσιαστικό ενδιαφέρον για τον Ραμίρο Ρουίς Ροντρίγκες.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Ζερμάν Γκαρσία Γκρόβα, τα Καναρίνια έχουν καταθέσει πρόταση στην Ατλέτικο Τουκουμάν για τον δανεισμό του Αργεντινού ποδοσφαιριστή, με οψιόν αγοράς. Πρόκειται για 25χρονο, ύψους 1.85 δεξιοπόδαρο επιθετικό, ο οποίος έχει την ευχέρεια να αγωνιστεί τόσο στο «9», όσο και στα «φτερά», κυρίως στο δεξί άκρο της γραμμής κρούσης.

Προέρχεται από την Ακαδημία της Ατλέτικο Τουκουμάν, με την οποία έχει συμβόλαιο έως τον ερχόμενο Δεκέμβριο, ενώ το 2024 ήταν δανεικός στην Ταγιέρες. Τη σεζόν που είναι σε εξέλιξη στην Αργεντινή μετράει 15 εμφανίσεις, με τέσσερις ασίστ. Σε 125 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα της Ατλέτικο Τουκουμάν έχει 10 γκολ και 11 ασίστ.

Εκτός από ακραίο επιθετικό στον Παναιτωλικό αναζητούν και χαφ, ο οποίος θα καλύψει το μεγάλο κενό του Γιώργου Λιάβα. Όπως έχετε διαβάσει στο Gazzetta, μόνο λεπτομέρειες απομένουν για την επισημοποίηση του deal των Αγρινιωτών με τη Ρίο Άβε για την πώληση του 25χρονου χαφ.