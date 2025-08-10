Παναθηναϊκός, μεταγραφές: Η Ντέρμπι θα καταθέσει τρίτη πρόταση για Τζόνστον σύμφωνα με τους Άγγλους
Ο δημοσιογράφος Άντονι Τζόζεφ του SkySports έκανε μία νέα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο X τονίζοντας πως η Ντέρμπι θα καταθέσει νέα πρόταση για την απόκτηση του Μαξ Τζόνστον, που συνδέθηκε πρόσφατα με τον Παναθηναϊκό.
Η αγγλική ομάδα έχει καταθέσει ήδη δύο προτάσεις στην Στουρμ Γκρατς, που έφταναν τα 1,6 και 1,85 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, όμως δεν μπόρεσε να καλύψει τις απαιτήσεις των αυστριακών, οι οποίοι τις απέρριψαν και τις δύο.
Ωστόσο, η Ντέρμπι δεν θα το βάλει κάτω, αφού αναμένεται να επιστρέψει και με τρίτη προσφορά τις ερχόμενες μέρες, η οποία θα προβλέπει φυσικά καλύτερους οικονομικούς όρους από την δεύτερη.
Στην ίδια ανάρτηση ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στον Παναθηναϊκό τονίζοντας πως εκείνος παρακολουθεί την κατάσταση.
Την φετινή σεζόν έχει ήδη παίξει δύο ματς, έχοντας δώσει και μία ασίστ ενώ πέρυσι «έγραψε» συνολικά 31 συμμετοχές σκοράροντας ένα γκολ και δίνοντας 6 ασίστ στα περισσότερα από 2 χιλ. λεπτά που αγωνίστηκε.
UPDATE: Derby County are preparing a third bid for Sturm Graz right-back Max Johnston.— Anthony Joseph (@AnthonyRJoseph) August 10, 2025
It’s understood #DCFC are set to launch an improved offer for the Scotland international in the coming days, after having two bids of £1.4m & £1.6m rejected.
Panathinaikos are monitoring. https://t.co/kk8pg5fDF8
