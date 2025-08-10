Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αγγλία, η Ντέρμπι εντείνει τις προσπάθειές της για την απόκτηση του Μαξ Τζόνστον, με τον Παναθηναϊκό να τηρεί στάση αναμονής.

Ο δημοσιογράφος Άντονι Τζόζεφ του SkySports έκανε μία νέα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο X τονίζοντας πως η Ντέρμπι θα καταθέσει νέα πρόταση για την απόκτηση του Μαξ Τζόνστον, που συνδέθηκε πρόσφατα με τον Παναθηναϊκό.

Η αγγλική ομάδα έχει καταθέσει ήδη δύο προτάσεις στην Στουρμ Γκρατς, που έφταναν τα 1,6 και 1,85 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, όμως δεν μπόρεσε να καλύψει τις απαιτήσεις των αυστριακών, οι οποίοι τις απέρριψαν και τις δύο.

Ωστόσο, η Ντέρμπι δεν θα το βάλει κάτω, αφού αναμένεται να επιστρέψει και με τρίτη προσφορά τις ερχόμενες μέρες, η οποία θα προβλέπει φυσικά καλύτερους οικονομικούς όρους από την δεύτερη.

Στην ίδια ανάρτηση ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στον Παναθηναϊκό τονίζοντας πως εκείνος παρακολουθεί την κατάσταση.

Την φετινή σεζόν έχει ήδη παίξει δύο ματς, έχοντας δώσει και μία ασίστ ενώ πέρυσι «έγραψε» συνολικά 31 συμμετοχές σκοράροντας ένα γκολ και δίνοντας 6 ασίστ στα περισσότερα από 2 χιλ. λεπτά που αγωνίστηκε.