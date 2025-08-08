«Παναθηναϊκός και Ντέρμπι στην... κούρσα για Μαξ Τζόνστον»

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αγγλία, ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται μαζί με την Ντέρμπι για την περίπτωση του Μαξ Τζόνστον της Στουρμ Γκρατς.

Ο Άγγλος δημοσιογράφος Πίτερ Ο' Ρουρκ έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα X σύμφωνα με την οποία ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την περίπτωση του Μαξ Τζόνστον, τον οποίο θέλει και η αγγλική Ντέρμπι.

Greek giants Panathinaikos have joined the chase for Sturm Graz and Scotland defender Max Johnston. Johnston is also a target for Derby County.

Πρόκειται για 21χρονο Σκωτσέζο δεξιό μπακ, ο οποίος αγωνίζεται στην Στουρμ Γκρατς και είναι διεθνής με την εθνικής Σκωτίας έχοντας δύο συμμετοχές. Ο Μαξ Τζόνστον πήγε στην αυστριακή ομάδα το καλοκαίρι του 2023 από την Μάδεργουελ αντί 350 χιλ. ευρώ και το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027.

Την φετινή σεζόν έχει ήδη παίξει δύο ματς, έχοντας δώσει και μία ασίστ ενώ πέρυσι «έγραψε» συνολικά 31 συμμετοχές σκοράροντας ένα γκολ και δίνοντας 6 ασίστ στα περισσότερα από 2 χιλ. λεπτά που αγωνίστηκε.

Με την Στουρμ Γκρατς έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα (2024, 2025) κι ένα Κύπελλο (2024).