Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ιταλία, ο Νταβίντε Καλάμπρια βρίσκεται στο στόχαστρο και ομάδας της Premier League ενώ ο Παναθηναϊκός του προσφέρει τριετές συμβόλαιο.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να δουλεύει την περίπτωση του Νταβίντε Καλάμπρια, ο οποίος αποτελεί τον μεγάλο του στόχο, που όμως συγκεντρώνει αρκετές δυσκολίες λόγω των «μνηστήρων» που έχει συγκεντρώσει γύρω του ο ποδοσφαιριστής.

Μέχρι στιγμής ο μεγάλος αντίπαλος των «πρασίνων» ήταν η γαλλική Λιλ, η οποία προσέφερε ένα δελεαστικό πακέτο στον Ιταλό δεξιό μπακ και χρησιμοποίησε μέχρι και τον Ολιβιέ Ζιρού για να τον πείσει να υπογράψει μαζί της.

Είναι γνωστό πως ο πρώην αρχηγός της Μίλαν βρίσκεται στο ραντάρ κι άλλων ομάδων του εξωτερικού. Τα ξημερώματα της Κυριακής (10/08) ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σκίρα επικαλούμενος αποκλειστικές του πληροφορίες έβαλε στο... παιχνίδι και μία ομάδα από την Premier League κάτι που, αν ισχύει, καταλαβαίνει κανείς πως θα δυσχεράνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση για το «τριφύλλι», ειδικά αν εκείνη αποφασίσει να δείξει πιο έμπρακτο ενδιαφέρον.

Εκείνος σημείωσε δε πως το συμβόλαιο που προσφέρει το «τριφύλλι» στον Νταβίντε Καλάμπρια έχει τριετή διάρεκια.