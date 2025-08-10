Παναθηναϊκός, μεταγραφές: Και ομάδα της Premier League στο... κατόπι του Καλάμπρια λένε οι Ιταλοί
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να δουλεύει την περίπτωση του Νταβίντε Καλάμπρια, ο οποίος αποτελεί τον μεγάλο του στόχο, που όμως συγκεντρώνει αρκετές δυσκολίες λόγω των «μνηστήρων» που έχει συγκεντρώσει γύρω του ο ποδοσφαιριστής.
Μέχρι στιγμής ο μεγάλος αντίπαλος των «πρασίνων» ήταν η γαλλική Λιλ, η οποία προσέφερε ένα δελεαστικό πακέτο στον Ιταλό δεξιό μπακ και χρησιμοποίησε μέχρι και τον Ολιβιέ Ζιρού για να τον πείσει να υπογράψει μαζί της.
- Παναθηναϊκός, μεταγραφές: Ο Ζιρού κάνει.... ψηστήρι στον Καλάμπρια, που προτιμάει Λιλ λένε οι Ιταλοί
Είναι γνωστό πως ο πρώην αρχηγός της Μίλαν βρίσκεται στο ραντάρ κι άλλων ομάδων του εξωτερικού. Τα ξημερώματα της Κυριακής (10/08) ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σκίρα επικαλούμενος αποκλειστικές του πληροφορίες έβαλε στο... παιχνίδι και μία ομάδα από την Premier League κάτι που, αν ισχύει, καταλαβαίνει κανείς πως θα δυσχεράνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση για το «τριφύλλι», ειδικά αν εκείνη αποφασίσει να δείξει πιο έμπρακτο ενδιαφέρον.
Εκείνος σημείωσε δε πως το συμβόλαιο που προσφέρει το «τριφύλλι» στον Νταβίντε Καλάμπρια έχει τριετή διάρεκια.
🚨 Excl. - #Panathinaikos and a #PremierLeague’s club are interested in signing Davide #Calabria as a free agent. The greek club have offered to former AC Milan’s captain a contract until 2028. #transfers https://t.co/kBIK141oC8— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 9, 2025
