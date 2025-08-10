Παναθηναϊκός, μεταγραφές: Και ομάδα της Premier League στο... κατόπι του Καλάμπρια λένε οι Ιταλοί

«Και ομάδα της Premier League για τον Καλάμπρια που θέλει ο Παναθηναϊκός»
Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ιταλία, ο Νταβίντε Καλάμπρια βρίσκεται στο στόχαστρο και ομάδας της Premier League ενώ ο Παναθηναϊκός του προσφέρει τριετές συμβόλαιο.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να δουλεύει την περίπτωση του Νταβίντε Καλάμπρια, ο οποίος αποτελεί τον μεγάλο του στόχο, που όμως συγκεντρώνει αρκετές δυσκολίες λόγω των «μνηστήρων» που έχει συγκεντρώσει γύρω του ο ποδοσφαιριστής.

Μέχρι στιγμής ο μεγάλος αντίπαλος των «πρασίνων» ήταν η γαλλική Λιλ, η οποία προσέφερε ένα δελεαστικό πακέτο στον Ιταλό δεξιό μπακ και χρησιμοποίησε μέχρι και τον Ολιβιέ Ζιρού για να τον πείσει να υπογράψει μαζί της.

Είναι γνωστό πως ο πρώην αρχηγός της Μίλαν βρίσκεται στο ραντάρ κι άλλων ομάδων του εξωτερικού. Τα ξημερώματα της Κυριακής (10/08) ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σκίρα επικαλούμενος αποκλειστικές του πληροφορίες έβαλε στο... παιχνίδι και μία ομάδα από την Premier League κάτι που, αν ισχύει, καταλαβαίνει κανείς πως θα δυσχεράνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση για το «τριφύλλι», ειδικά αν εκείνη αποφασίσει να δείξει πιο έμπρακτο ενδιαφέρον.

Δείτε Επίσης

Παναθηναϊκός, μεταγραφές: Παλεύει για την απόκτηση του Καλάμπρια (vid)
Ο Παναθηναϊκός παλεύει για την απόκτηση του Καλάμπρια

Εκείνος σημείωσε δε πως το συμβόλαιο που προσφέρει το «τριφύλλι» στον Νταβίντε Καλάμπρια έχει τριετή διάρεκια.

 
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     