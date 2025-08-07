Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να ολοκληρώσει μία μεγάλη μεταγραφή για την θέση του δεξιού μπακ, αφού θέλει να κάνει δικό του τον Νταβίντε Καλάμπρια της Μίλαν.

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης αποχαιρέτησε χθες και επίσημα τον Παναθηναϊκό, αποτελώντας την μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία των «πρασίνων». Από την στιγμή που χάλασε η μεταγραφή του Αουρέλιο Μπουτά και το «τριφύλλι» δεν μπόρεσε να βρει κάποιον αξιόπιστο παίκτη για να φέρει ενόψει των αγώνων με την Σαχτάρ Ντόνετσκ, προσπαθεί να κάνει μία κίνηση από το πάνω... ράφι με τον Νταβίντε Καλάμπρια.

Ο Παναθηναϊκός έχει κυκλώσει το όνομα του Ιταλού δεξιού μπακ, που έμεινε ελεύθερος από την Μίλαν, της οποίας υπήρξε και αρχηγός σε αρκετά ματς, στις αρχές του Ιουλίου και δεν έχει καταλήξει ακόμη σε κάποια ομάδα, παρά τις προσφορές που έχει στα χέρια του.

Οι «πράσινοι» παλεύουν να κλείσουν την συγκεκριμένη μεταγραφή έχοντας κάνει μία αρκετά καλή πρόταση στον 28χρονο Ιταλό ποδοσφαιριστή, που είναι και επτά φορές διεθνής με την εθνική Ιταλίας και μετράει 272 συμμετοχές με τους «Ροσονέρι», όμως αντιμετωπίζουν υψηλό ανταγωνισμό, αφού τον θέλουν και καλές ομάδες από τα μεγάλα πρωταθλήματα.

Το who is who του Νταβίντε Καλάμπρια

Γεννήθηκε στην Μπρέσια στις 6 Δεκεμβρίου του 1996, όμως εντάχθηκε στις ακαδημίες της Μίλαν από πολύ νεαρή ηλικία. Άρχισε να ανεβαίνει σιγά σιγά τα ηλικιακά κλιμάκια της ακαδημίας των «Ροσονέρι».

Πολύ σύντομα, πριν καν ενηλικιωθεί, βρέθηκε στην δεύτερη ομάδα της Μίλαν και ταυτόχρονα έπαιζε και με την Κ19 στο Youth League. Σε ηλικία 18 ετών έκανε την πρώτη του συμμετοχή με την ανδρική ομάδαα σ' ένα εκτός έδρας με την Αταλάντα στις 30/05/2015, όπου κέρδισαν τελικά με 3-1. Εκείνος μπήκε αλλαγή στην θέση του Ντε Τσίλιο στο 82' κι έπαιξε για περίπου δέκα λεπτά.

Από την επόμενο σεζόν (2015-2016) εντάχθηκε στην μεγάλη ομάδα κι έκανε οκτώ συμμετοχές. Την πρώτη του γεμάτη χρονιά την είχε το 2017-2018 οπότε και έφτασε τις 30 συμμετοχές, παρ' ότι είχε και κάποιους τραυματισμούς.

Στις 11 Νοεμβρίου του 2020 η καθιέρωσή του στην Μίλαν έφερε και το ντεμπούτο του στην εθνική Ιταλίας σ' ένα φιλικό παιχνίδι κόντρα στην Εσθονία εντός έδρας, το οποίο έλειξε 4-0 υπέρ της «σκουάντρα ατζούρα».

Την σεζόν 2021-2022 άρχισε να φοράει για πρώτη φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού των «Ροσονέρι», γεγονός ιδιαίτερα τιμητικό. Συνέχισε να έχει γεμάτες, έχοντας πάντα και κάποια μικροπροβλήματα τραυματισμών.

Η κορυφαία σεζόν της καριέρας του σε συμμετοχές ήταν την χρονιά 2023-2024, όταν έφτασε τις 41 (1 γκολ και 4 ασίστ) και ξεπέρασε τα 3 χιλ. αγωνιστικά λεπτά. Πέρυσι πέρασε το πρώτο μισό της σεζόν στην Μίλαν, όμως έπειτα από έναν τσακωμό με τον Κονσεϊσάο, παραχωρήθηκε δανεικός στην Μπολόνια για το δεύτερο εξάμηνο. Συνολικά κατέγραψε 27 συμμετοχές σκοράροντας ένα γκολ και δίνοντας μία ασίστ σε περισσότερα από 1.500 λεπτά.

Με τους «ροσονέρι», που είναι η μόνη ομάδα στην οποία αγωνίστηκε στην μέχρι τώρα καριέρα του, κατέκτησε ένα πρωτάθλημα Ιταλίας (2022) και δύο Σούπερ Καπ Ιταλίας (2017, 2025) ενώ πέρυσι πήρε κι ένα Κύπελλο Ιταλίας με την Μπολόνια (2025).