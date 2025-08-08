Νεότερο δημοσίευμα από την Ιταλία αναφέρει πως η Λιλ έχει επιστρατεύσει τον Ζιρού για να ψήσει τον Καλάμπρια να πάει στην Λιλ.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Ντανιέλε Λονγκό, η Λιλ έχει επιστρατεύσει τον Ολιβιέ Ζιρού για να πείσει τον Νταβίντε Καλάμπρια να πάει στην γαλλική ομάδα. Ο Γάλλος φορ, που πήγε στους «Λιλουά» το φετινό καλοκαίρι, γνωρίζει τον 28χρονο Ιταλό δεξιό μπακ από την συνύπαρξή τους στην Μίλαν και προσπαθεί να βοηθήσει την ομάδα του να κάνει μία σημαντική μεταγραφή.

Μάλιστα, ο Ιταλός ρεπόρτερ σημειώνει πως ο ποδοσφαιριστής έχει κι άλλες προτάσεις από το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένου κι εκείνης του Παναθηναϊκού, όμως αυτή τη στιγμή φαίνεται πως και για κείνον προβάδισμα έχει η Λιλ, με τις συζητήσεις βέβαια να συνεχίζονται και να μην υπάρχει ακόμα κάποια συμφωνία.

Δεδομένα η γαλλική ομάδα μπορεί να του προσφέρει την συμμετοχή σ' ένα από τα πέντα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ενώ ταυτόχρονα έχει και εξασφαλισμένη League Stage, εκείνη του Europa League, οπότε εκείνος θα μπορεί να παίξει και σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Την περσινή σεζόν ο Νταβίντε Καλάμπρια πραγματοποίησε 27 συμμετοχές σκοράροντας ένα γκολ και δίνοντας μία ασίστ σε περισσότερα από 1.500 λεπτά συμμετοχής.