Παναθηναϊκός, μεταγραφές: Ο Ζιρού κάνει.... ψηστήρι στον Καλάμπρια, που προτιμάει Λιλ λένε οι Ιταλοί
Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Ντανιέλε Λονγκό, η Λιλ έχει επιστρατεύσει τον Ολιβιέ Ζιρού για να πείσει τον Νταβίντε Καλάμπρια να πάει στην γαλλική ομάδα. Ο Γάλλος φορ, που πήγε στους «Λιλουά» το φετινό καλοκαίρι, γνωρίζει τον 28χρονο Ιταλό δεξιό μπακ από την συνύπαρξή τους στην Μίλαν και προσπαθεί να βοηθήσει την ομάδα του να κάνει μία σημαντική μεταγραφή.
Μάλιστα, ο Ιταλός ρεπόρτερ σημειώνει πως ο ποδοσφαιριστής έχει κι άλλες προτάσεις από το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένου κι εκείνης του Παναθηναϊκού, όμως αυτή τη στιγμή φαίνεται πως και για κείνον προβάδισμα έχει η Λιλ, με τις συζητήσεις βέβαια να συνεχίζονται και να μην υπάρχει ακόμα κάποια συμφωνία.
Δεδομένα η γαλλική ομάδα μπορεί να του προσφέρει την συμμετοχή σ' ένα από τα πέντα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ενώ ταυτόχρονα έχει και εξασφαλισμένη League Stage, εκείνη του Europa League, οπότε εκείνος θα μπορεί να παίξει και σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.
Δείτε ΕπίσηςΠαναθηναϊκός, μεταγραφές: Ο Καλάμπρια έχει προτάσεις από Λιλ και Παναθηναϊκό λένε στην Ιταλία
Την περσινή σεζόν ο Νταβίντε Καλάμπρια πραγματοποίησε 27 συμμετοχές σκοράροντας ένα γκολ και δίνοντας μία ασίστ σε περισσότερα από 1.500 λεπτά συμμετοχής.
Giroud chiama l’amico Calabria al Lille. L’ex Milan ha diverse richieste dall’estero ( tra le quali quella del Panathinaikos) ma quella francese è la destinazione preferita. Dialoghi in corso pic.twitter.com/mQk22cR5uv— Daniele Longo (@86_longo) August 8, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.