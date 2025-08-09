Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε πρόταση 9 εκατ. ευρώ για τον Χρήστο Ζαφείρη, η οποία απορρίφθηκε από τη Σλάβια Πράγας, αλλά η υπόθεση, σύμφωνα με το Gazzetta, παραμένει ανοιχτή.

Τα όσα μετέδωσε ο τσεχικός Τύπος για την πρόταση του ΠΑΟΚ προς τη Σλάβια Πράγας για τον Χρήστο Ζαφείρη αποδεικνύονται απολύτως ακριβή. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» κατέθεσε πράγματι πρόταση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία απορρίφθηκε από τους Τσέχους.

Η υπόθεση, ωστόσο, κάθε άλλο παρά έχει κλείσει. Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει τις δυσκολίες, στη Μικράς Ασίας αντιλαμβάνονται ότι οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος τους, αλλά αυτή την στιγμή συνεχίζουν να τη διατηρούν ανοιχτή και σχεδιάζουν να επιστρέψουν δυναμικά, ακόμη και με αντιπρόταση που θα ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ – ποσό που, αν ολοκληρωθεί η συμφωνία, θα γράψει ιστορία ως η ακριβότερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ και μια από τις ακριβότερες του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η Σλάβια ήταν αρχικά αρνητική, δεν το συζητούσε καν, ωστόσο άλλαξε στάση και άκουσε τα «θέλω» του παίκτη. Ο Ζαφείρης είναι θετικός στην επιστροφή του στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ, με την πρόταση των «ασπρόμαυρων» να του προσφέρει πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ τον χρόνο, σχεδόν τριπλάσιες αποδοχές σε σχέση με τη Σλάβια.

Με τον Ιβάν Σαββίδη να έχει ανάψει το «πράσινο φως» και να είναι αποφασισμένος να γίνει πράξη το επιβεβαιωμένο ενδιαφέρον για τον Έλληνα διεθνή μέσο, η διοίκηση του «Δικεφάλου» δείχνει αποφασισμένη να προχωρήσει σε ένα πραγματικό colpo grosso, ενισχύοντας θεαματικά το ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν και των ευρωπαϊκών προκλήσεων.