Τσεχικά ΜΜΕ: «Η Σλάβια απέρριψε πρόταση-ρεκόρ του ΠΑΟΚ για Ζαφείρη»

Η Σλάβια Πράγας, σύμφωνα με τον αθλητικό Τύπο της Τσεχίας, απέρριψε πρόταση του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη.

Η Σλάβια Πράγας έλαβε επίσημη πρόταση από τον ΠΑΟΚ, η οποία μάλιστα είναι κατά πολύ υψηλότερη από εκείνη που είχε καταθέσει και απορρίφθηκε προηγουμένως από τον Ολυμπιακό.

Πληροφορίες του τσεχικού inFotbal.cz επιβεβαιώνουν ότι η πρόταση του ΠΑΟΚ φτάνει τα 9 εκατ. ευρώ (περίπου 220 εκατ. τσέχικες κορώνες) και συνοδεύεται από ιδιαίτερα δελεαστικό συμβόλαιο για τον Ζαφεΐρη, με ετήσιες απολαβές που ξεπερνούν τα 40 εκατ. κορώνες (πάνω από 1,6 εκατ. ευρώ).

Η απάντηση της Σλάβια ήταν άμεση και κατηγορηματική: «Ευχαριστούμε, δεν πουλάμε». Όπως ανέφεραν πηγές κοντά στην ομάδα, «οι Ερυθρόλευκοι απέρριψαν αμέσως την πρόταση, καθώς προτεραιότητα παραμένει η πορεία στο Champions League και η υπεράσπιση του τίτλου».

Ο διεθνής Έλληνας χαφ είχε υπογράψει μόλις στα τέλη Ιουνίου νέο συμβόλαιο με τη Σλάβια μέχρι το 2028. «Με τον Χρήστο έχουμε συμφωνήσει ότι δεν θα τον πουλήσουμε με καμία προσφορά σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο», είχε δηλώσει τότε ο πρόεδρος της ομάδας, Γιαροσλάβ Τβρντίκ – και τα λόγια του εξακολουθούν να ισχύουν.

Ο 22χρονος χαφ, που μεταγράφηκε στη Σλάβια τον Ιανουάριο του 2023, έχει ήδη καταγράψει 103 συμμετοχές, 12 γκολ και 12 ασίστ, ενώ ο ίδιος έχει εκφράσει ότι «στον Έντεν νιώθει σαν στο σπίτι του».

Μέχρι στιγμής, ο ΠΑΟΚ δεν έχει προβεί σε καμία επίσημη τοποθέτηση για την υπόθεση.