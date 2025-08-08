Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αφρική, ο αθλητικός διευθυντής της Μαρσέιγ πιέζει προς την κατεύθυνση της πώλησης του Ουναΐ γιατί έχει ένα προσωπικό κίνητρο.

Μία πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή της υπόθεσης του Αζεντίν Ουναΐ αποκάλυψε η ιστοσελίδα «africafoot», αφού ξετύλιξε το κουβάρι της κόντρας που υπάρχει μεταξύ του αθλητικού διευθυντή της Μαρσέιγ, Μεχντί Μπενατιά και του παίκτη, η οποία κρατάει απ' όταν εκείνος είχε τον ρόλο του ατζέντη του.

Όλα ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2024, όταν ο Μπενατιά πίεζε τον Μαροκινό επιθετικό μέσο να αποδεχθεί μία πρόταση από ομάδα του Κατάρ που είχε, κάτι που ο 25χρονος ποδοσφαιριστής αρνιόταν κατηγορηματικά, αφού ήθελε να συνεχίσει σ' ένα καλύτερο πρωτάθλημα, που θα του επέτρεπε να επιστρέψει σύντομα στο υψηλότερο επίπεδο.

Εξαιτίας αυτής της διαφωνίας ο Ουναΐ αποφάσισε να τελειώσει την συνεργασία τους, αφού θεώρησε πως ο Μπενατιά έβαζε τα χρήματα πάνω από τον φιλοδοξία και την καριέρα του πελάτη του.

Ωστόσο, οι δύο άνδρες έχουν ακόμα κάτι που τους δεσμεύει μεταξύ τους. Βλέπετε όσο συνεργαζόντουσαν είχαν υπογράψει μία ρήτρα που έλεγε πως ο Μπενατία θα έχει λαμβάνειν αρκετά χρήματα από οποιαδήποτε μελλοντική μεταγραφή του Μαροκινού επιτελικού μέσου, η οποία μπορεί να έχει ακόμα ισχύ, παρά το διαζύγιο των δύο πλευρών.

Η τελευταία τους διαφωνία αφορούσε την υπόθεση με την Τζιρόνα, στην οποία ο 25χρονος παίκτης ήθελε να πάει, αλλά ο Μπενατιά έδειχνε να μην τον ενδιαφέρει σαν προοπτική.

Να σημειώσουμε πως σύμφωνα με προηγούμενα δημοσίευματα έχει αναφερθεί πως ο Μπενατιά δεν εμπλέκεται στην τρέχουσα υπόθεση της μεταγραφής του στην Μαρσέιγ εξαιτίας του προβλήματος που υπάρχει μεταξύ τους ενώ ο Ουναΐ φαίνεται να έχει εκφράσει την προτίμησή του να μείνει στην δεύτερη ομάδα των Μασσαλών από το να πάει κάπου που δεν θα θέλει ο ίδιος.