Σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ, η Μαρσέιγ απάντησε αρνητικά σε πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Αζεντίν Ουναϊ. Ποια ήταν η προσφορά, όπως αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ.

Ο Παναθηναϊκός παλεύει για την απόκτηση του Αζεντίν Ουναϊ, αλλά γνωρίζει ότι δεν θα είναι και το πιο εύκολο πράγμα.

Οι πράσινοι έχοντας φυσικά το ΟΚ του 25χρονου (19/4/00) Μαροκινού μέσου φέρονται να κατέθεσαν πρόταση στη Μαρσέιγ για ν' αποκτήσουν τον παίκτη, αλλά ο σύλλογος της Μασσαλίας έδωσε αρνητική απάντηση.

Αυτό τονίζεται σε δημοσίευμα της «laprovence», τοπικής εφημερίδας της Μασσαλίας. Ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με τους Γάλλους προσέφερε άμεσα 5 εκατ. ευρώ και ακόμα 3 εκατ. ευρώ το επόμενο καλοκαίρι, συν 15% ποσοστό μεταπώλησης, ωστόσο, η Μαρσέιγ φέρεται να επιμένει στα 12 εκατ. ευρώ για τον Ουναϊ, ο οποίος την περασμένη σεζόν στο τριφύλλι είχε 37 συμμετοχές, 5 γκολ και 7 ασίστ.

Αναλυτικά το ρεπορτάζ: «Ο Ουναϊ συνεχίζει να προπονείται με τη δεύτερη ομάδα της Μαρσέιγ, περιμένοντας να βρει μια νέα πρόκληση.

Οι Αθηναίοι του Παναθηναϊκού υπέβαλαν πρόταση στην ΟΜ για την απόκτηση του Μαροκινού διεθνούς μέσου. Ωστόσο, ο σύλλογος της Μασσαλίας την απέρριψε, καθώς η προσφορά απέχει πολύ από τις οικονομικές του απαιτήσεις.

Μια ιδιόμορφη προετοιμασία για τον Αζεντίν Ουναϊ. Ο διεθνής Μαροκινός χαφ, ο οποίος είχε δοθεί δανεικός στον Παναθηναϊκό την περασμένη σεζόν, συνεχίζει την προετοιμασία του με τη δεύτερη ομάδα της ΟΜ, που πλέον προπονείται από τον Ρομέν Φεριέ. Ο σύλλογος δεν τον υπολογίζει πλέον και περιμένει μόνο ένα πράγμα: να βρεθεί επιτέλους ενδιαφερόμενος.

Η διοίκηση της Μαρσέιγ πίστεψε πως είχε φτάσει σε συμφωνία όταν ήρθε μια προσφορά που κάλυπτε τις απαιτήσεις της: αυτή της Σπαρτάκ Μόσχας, ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ.

Όμως υπήρξε πρόβλημα: ο Ουναϊ απέρριψε την πρόταση, καθώς δεν επιθυμεί να αγωνιστεί στο ρωσικό πρωτάθλημα. Στη συνέχεια, η Χιρόνα από την Ισπανία μπήκε στο παιχνίδι, αλλά η προσφορά της απείχε παρασάγγας από τις προσδοκίες της Μαρσέιγ, μόλις 3 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά του 50% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027.

Στο μεταξύ, ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και δεν έχει εγκαταλείψει την αρχική του πρόθεση: να κρατήσει τον Ουναϊ, ο οποίος αναδείχθηκε από τους οπαδούς ως ο καλύτερος παίκτης της σεζόν. Οι «πράσινοι», που τερμάτισαν δεύτεροι πίσω από τον Ολυμπιακό και αποκλείστηκαν από τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, δεν ήταν σε θέση να ενεργοποιήσουν τη ρήτρα αγοράς που είχε συμφωνηθεί στον δανεισμό — ύψους 11,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Παρόλα αυτά, συνεχίζουν να ενδιαφέρονται για τον πρώην παίκτη της Ανζέ και, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, υπέβαλαν νέα πρόταση στη Μαρσέιγ: 5 εκατομμύρια ευρώ + 3 εκατομμύρια ευρώ πληρωτέα την επόμενη χρονιά, καθώς και ποσοστό 15% από μελλοντική υπεραξία.

Η απάντηση της Μαρσέιγ ήταν άμεση: όχι.

Οι διαπραγματεύσεις πιθανότατα θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες, καθώς ο Ουναϊ αποτελεί μεταγραφική προτεραιότητα για τον Παναθηναϊκό. Εξάλλου, οι «πράσινοι» είχαν και μια θετική εξέλιξη, με την πώληση του Γιώργου Βαγιαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας έναντι 13 εκατ. ευρώ (συν μπόνους)».