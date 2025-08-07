Καλά ήταν τα νέα από τις εξετάσεις του Ζουλιάν Μπιανκόν μετά το πρόβλημα τραυματισμού που αποκόμισε στην προπόνηση του Ολυμπιακού επί ολλανδικού εδάφους.

Ο Ζουλιάν Μπιανκόν κατά τη διάρκεια της προπόνησης σε ένα τάκλιν αισθάνθηκε έντονο πόνο στο δεξί γόνατο. Σε αυτό το γόνατο είχε χειρουργηθεί για πρόσθιο χιαστό. Η πρώτη εκτίμηση του γιατρού της ομάδας του Ολυμπιακού, Χρήστου Θέου, ήταν ότι δεν υπήρχε συνδεσμικη αστάθεια. Ο παίκτης υποβλήθηκε σε μαγνητική δεξιού γόνατος, η οποία επιβεβαίωσε την πρώτη κλινική εξέταση.

Τα νέα είναι ευχάριστα διότι δεν αναδείχθηκε οξεία παθολογία που να έχει απόλυτη ένδειξη κάποιας χειρουργικής επέμβασης. Θα ακολουθήσει ένα ατομικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης και ειδικών φυσικοθεραπειών για τουλάχιστον 48 ώρες. Κατά τα λοιπά θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση του για την επάνοδό του στη δράση.