Ο Ζουλιάν Μπιανκόν αποχώρησε από την σημερινή προπόνηση του Ολυμπιακού, αφού αποκόμισε πρόβλημα στο πόδι και θα χρειαστεί να κάνει εξετάσεις.

Πρόβλημα προέκυψε στην σημερινή προπόνηση του Ολυμπιακού, αφού ο Ζουλιάν Μπιανκόν δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το πρόγραμμα. Ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός αποκόμισε πρόβλημα στο πόδι έπειτα από ένα τάκλιν προκαλώντας ανησυχία στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο.

Άμεσα αποχώρησε από το γήπεδο και αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος της ζημιάς που έχει υποστεί. Κάπως έτσι οι Πειραιώτες αυτή τη στιγμή φαίνεται να μένουν με τρεις διαθέσιμους στόπερ, τους Πιρόλα, Ρέτσο και Καλογερόπουλο ενώ έχουν μπροστά τους δύο φιλικά πριν ολοκληρώσουν το δεύτερο μέρος του βασικού σταδίου της προετοιμασίας τους.