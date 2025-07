Η ΑΕΚ προσθέτει στην αριστερή της πλευρά τον Τζέιμς Πένραϊς, ο οποίος έρχεται από τη Χαρτς μετά την περσινή... εκτίναξη για να δώσει στοιχεία που λείπουν από τα πλάγια. Τι δείχνει το Wyscout για τον 26χρονο Σκωτσέζο αριστερό μπακ.

Εδώ και αρκετές μεταγραφικές περιόδους η ΑΕΚ αναζητούσε τη λύση για το αριστερό άκρο της άμυνας, αλλά δεν μπορούσε να την βρει. Κάθε καλοκαίρι ή χειμώνας που πέρναγε, η Ένωση έμενε χωρίς να προσθέσει αυτό που ήθελε στη συγκεκριμένη θέση και το πρόβλημα σε εκείνη την πλευρά την ταλαιπωρούσε συνεχώς.

Μπορεί λοιπόν ο Τζέιμς Πένραϊς να δώσει αυτό που έψαχναν οι κιτρινόμαυροι και δεν μπορούσαν να βρουν; Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε το deal με τη Χαρτς για τον Πένραϊς σε ένα ποσό περίπου 2,3 εκατ. ευρώ, με τον 26χρονο Σκωτσέζο αριστερό μπακ να αναμένεται σήμερα στην Ολλανδία προκειμένου να περάσει από τα ιατρικά και να ανακοινωθεί για τα επόμενα τρία χρόνια, αποτελώντας την τέταρτη μεταγραφική προσθήκη μετά τους Κουτέσα, Καλοσκάμη και Ρέλβας.

Από τη στιγμή που υπήρξε ανατροπή στην υπόθεση του Νταβίντ Γιούρασεκ την περασμένη εβδομάδα, ο Χαβιέρ Ριμπάλτα στράφηκε στην περίπτωση του Πένραϊς ο οποίος υπήρχε από πριν ψηλά στη λίστα του και τις τελευταίες μέρες, με τον παίκτη να έχει συμφωνήσει, ο Καταλανός διευθυντής ποδοσφαίρου επιδίωκε να πετύχει τη συμφωνία με τη Χαρτς. Αυτή είχε μπει σε καλό δρόμο τα τελευταία 24ωρα, με την ΑΕΚ να ολοκληρώνει το deal προσθέτοντας στην αριστερή πλευρά έναν μπακ με τα χαρακτηριστικά που αναζητούσε.

Ο Πένραϊς προέρχεται από την καλύτερη σεζόν στην καριέρα του, στην πρώτη του χρονιά με τη φανέλα της Χαρτς. Μετά τις Πάρτικ Θιστλ, Ιστ Φάιφ και Λίβινγκστον, όπου πραγματοποίησε αξιοπρεπείς χρονιές, πέρυσι το καλοκαίρι υπέγραψε στους «Τζάμπος» ως ελεύθερος και... εκτινάχτηκε. Ολοκλήρωσε τη σεζόν με 46 εμφανίσεις, επτά ασίστ και δύο γκολ σε όλες τις διοργανώσεις και δεν είναι τυχαίο ότι είχε μπει στο σκάουτινγκ των Σέλτικ, Γουέστ Μπρομ, Σαουθάμπτον και Γουότφορντ σύμφωνα με τα ρεπορτάζ στη Σκωτία. Μάλιστα εκτός του ότι ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος παίκτης της Χαρτς, μπήκε και στην καλύτερη ενδεκάδα της σεζόν στο σκωτσέζικο πρωτάθλημα και αυτά μετά από μια κακή χρονιά για την ομάδα του.

Τα χαρακτηριστικά του Πένραϊς ταιριάζουν στο προφίλ του αριστερού μπακ που έψαχνε η ΑΕΚ. Πρόκειται για έναν πλάγιο μπακ που δίνει ενέργεια στην πλευρά του παίζοντας σε όλη την πτέρυγα, έχοντας ισορροπία μεταξύ ανασταλτικών και επιθετικών καθηκόντων. Κυρίως βέβαια μιλάμε για έναν αριστερό μπακ με επιθετικές αρετές που διαθέτει ένα καλό αριστερό πόδι, το οποίο βγάζει αρκετές σέντρες και εκτελεί στατικές φάσεις. Ο 26χρονος Σκωτσέζος αριστερός μπακ πάνω από όλα έχει κίνητρο και μεγάλη δίψα για να πετύχει στο παραπάνω επίπεδο και αυτή την ευκαιρία του την δίνει η ΑΕΚ, κάτι που ήταν πολύ σημαντικό στο προφίλ που ήθελαν οι κιτρινόμαυροι και σε αυτήν την περίπτωση.

