Όπως έγραψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο και προκύπτει από το ρεπορτάζ η ΑΕΚ συμφώνησε με τη Χαρτς για την απόκτηση του Σκωτσέζου αριστερού μπακ, Τζέιμς Πένραϊς, ο οποίος αναμένεται την Παρασκευή (4/7) στην Ολλανδία!

Η ΑΕΚ είναι έτοιμη να καλύψει το κενό της στο αριστερό άκρο της άμυνας. Όπως έγραψε πρώτος ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο και παράλληλα προκύπτει από το ρεπορτάζ η Ένωση συμφώνησε με τη Χαρτς για τη μεταγραφή του Τζέιμς Πένραϊς!

Ο Δικέφαλος έφτασε σε οριστικό deal τόσο με το κλαμπ της Σκωτίας, όσο και με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή και πλέον απομένουν μόνο τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Μάλιστα ο Πένραϊς πρόκειται την Παρασκευή (4/7) να βρεθεί στην Ολλανδία για να περάσει ιατρικά, να υπογράψει τριετές συμβόλαιο (έως το 2028) και εν συνεχεία να ενταχθεί στην προετοιμασία της ΑΕΚ, ώστε να πιάσει δουλειά υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς.

🚨🇬🇷 Excl: AEK Athens agree deal to sign James Penrice from Scottish side Hearts.



Penrice was Player of the Season last season for Hearts and he will now move to Greece soon. 🟡⚫️ pic.twitter.com/ImRBWi5m3t