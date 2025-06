Ο Τσιριβέγια προβάρει την φανέλα του Παναθηναϊκού

Λεπτομέρειες απομένουν για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Πέδρο Τσιριβέγια από την Ναντ στον Παναθηναϊκό σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta από την Γαλλία.

Ο Πέδρο Τσιριβέγια θα αποτελέσει εκτός συγκλονιστικού απροόπτου την τρίτη φετινή μεταγραφή του Παναθηναϊκού, όπως αποκάλυψε το Gazzetta το μεσημέρι της Τετάρτης.

Ο Ισπανός αμυντικός μέσος και αρχηγός της Ναντ που φημίζεται για την δημιουργία του σε χαμηλά μέτρα και τον τρόπο που προωθεί και ελέγχει το παιχνίδι της ομάδας του, αναμένεται άμεσα στην Αθήνα για τα ιατρικά και τις υπογραφές, καθώς όπως τονίζουν πηγές από την Γαλλία, έχουν απομείνει μόνο οι λεπτομέρειες και τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Όπως σε κάθε μεταγραφική υπόθεση, ο Παναθηναϊκός δεν διαψεύδει και δεν επιβεβαιώνει το παραμικρό, ωστόσο, από όλες τις πλευρές του ρεπορτάζ, επιβεβαιώνεται πως ο 28χρονος κεντρικός χαφ προβάρει την πράσινη φανέλα, αποτελώντας τον εκλεκτό του Ρουί Βιτόρια για την ενίσχυση στον άξονα του κέντρου.

Το who is who του Τσιριβέγια