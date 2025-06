Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ο Παναθηναϊκός έχει προχωρήσει αρκετά την περίπτωση του αμυντικού μέσου της Ναντ, Πέδρο Τσιριβέγια, έχοντας βάλει σε φάση υλοποίησης την μεταγραφή!

Το Τριφύλλι έχει προχωρημένες επαφές τόσο με τον Ισπανό αμυντικό μέσο όσο και με τον γαλλικό σύλλογο, ευελπιστώντας πως θα καταφέρει μέχρι το τέλος της εβδομάδας να τον ντύσει στα πράσινα.

Το ρεπορτάζ αναφέρει πως αυτός είναι ο εκλεκτός των ''πρασίνων'' και πως εκείνος, αν δεν αλλάξουν τα δεδομένα, θα αποκτηθεί για την ενίσχυση στο ''6'', ώστε να υπάρχουν δύο ισάξιες λύσεις.

To who is who του Πέδρο Τσιριβέγια