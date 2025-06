Η ΑΕΚ είναι σε προχωρημένες επαφές με την Μπενφίκα και προσπαθεί να κλείσει τον 24χρονο Τσέχο αριστερό μπακ, Νταβίντ Γιούρασεκ με δανεισμό για ένα χρόνο και οψιόν αγοράς.

Η ΑΕΚ ενισχύεται με τον Φιλίπε Ρέλβας για το κέντρο της άμυνας και ταυτόχρονα επιδιώκει να κλείσει και τον Νταβίντ Γιούρασεκ!

Η Ένωση έκλεισε την περίπτωση του 25χρονου Πορτογάλου στόπερ της Γκιμαράες και προχωράει για τον 24χρονο Τσέχο αριστερό μπακ της Μπενφίκα.

Η περίπτωση του Γιούρασεκ δεν είναι ακόμα κλεισμένη, ωστόσο οι συζητήσεις με την Μπενφίκα είναι σε προχωρημένο στάδιο και αφορούν δανεισμό με οψιόν αγοράς.

Ο Γιούρασεκ δεσμεύεται με συμβόλαιο στην Μπενφίκα ως το καλοκαίρι του 2028. Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο αγωνιζόταν με τη μορφή δανεισμού στη Χόφενχαϊμ, με την οποία πέρυσι πραγματοποίησε 22 συμμετοχές.

Το who is who του Γιούρασεκ