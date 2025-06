Η ΑΕΚ έκλεισε τον 25χρονο Πορτογάλο στόπερ της Γκιμαράες, Φιλίπε Ρέλβας φτάνοντας σε συμφωνία με την πορτογαλική ομάδα για την απόκτησή του.

Η ΑΕΚ βρισκόταν σε προχωρημένες επαφές με δύο παίκτες για την ενίσχυσή της και ο πρώτος πρέπει να θεωρείται παίκτης της καθώς απομένει μόνο η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΑΕΚ έκλεισε τον 25χρονο Πορτογάλο στόπερ της Γκιμαράες, Φιλίπε Ρέλβας, ο οποίος δεσμευόταν με την πορτογαλική ομάδα με συμβόλαιο ως το 2028.

Ο Ρέλβας είναι υψηλόσωμος (1,92μ.) αριστεροπόδαρος στόπερ, ο οποίος τη φετινή σεζόν πραγματοποίησε 12 συμμετοχές με την Γκιμαράες.

Η ΑΕΚ βρισκόταν σε επαφές με την Γκιμαράες και έφτασε σε συμφωνία με την πορτογαλική ομάφα για την απόκτηση του Ρέλβας, ο οποίος τα είχε βρει σε όλα με την Ένωση.

Το who is who του Φιλίπε Ρέλβας