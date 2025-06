Ο επιθετικός της ΑΕΚ, Σαλβαδόρ Αντόνιο Ζίνι, σκόραρε και έδωσε ασίστ στη νίκη της Ανγκόλας επί της Μαδαγασκάρης με 4-1.

Με... σπασμένα φρένα συνεχίζει ο Ζίνι ενόψει της επιστροφής του στο ρόστερ της ΑΕΚ.Ο διεθνής Ανγκολέζος επιθετικός ήταν εκ των πρωταγωνιστών στη νίκη - πρόκριση της εθνικής του με 4-1 επί της Μαδαγασκάρης, για τα ημιτελικά του COSAFA CUP, καθώς σκόραρε και έδωσε ασίστ.

Στο 74ο λεπτό ο νεαρός επιθετικός του Δικεφάλου με υπέροχη κεφαλιά «ψαράκι» έκανε το 3-0 και στο 86' «έσπασε» την μπάλα στον Αλεμί για το 4-0.

🏆 ℂ𝕆𝕊𝔸𝔽𝔸 ℂ𝕌ℙ 𝟚𝟘𝟚𝟝 🏆



⚽️ ⒼⓄⒶⓁ: Angola are proving to be too strong for Madagascar!



🇦🇴 3⃣➖0⃣ 🇲🇬



🚨 LIVE

📺 SABC Sport | SABC 1

📱 https://t.co/26PdrPrnVE

🌐 https://t.co/hibb8lgo8P#SABCSportFootball #COSAFACup pic.twitter.com/I06htOJd4R