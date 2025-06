Η Stoiximan Super League ανακοίνωσε την έναρξη της ψηφοφορίας τόσο για την ανάδειξη του Player Of the Season, όσο και του Best Goal της σεζόν.

Σε εξέλιξη είανι η ψηφοφορία της Stoiximan Super League για τον Player Of the Season και για το Best Goal της σεζόν 2024-25. Όσον αφορά τον παίκτη κάθε ομάδα από τις 14 που συμμετείχαν στο πρωτάθλημα έχουν εκπρόσωπο τον κορυφαίο τους ποδοσφαιριστή που προέκυψε από προηγούμενες ψηφοφορίες, ενώ για το κορυφαίo γκολ είναι υποψήφια τα τέρματα που αναδείχθηκαν ως καλύτερα κάθε αγωνιστικής.

Η ψηφοφορία για τον Stoiximan Player of the Season

«Άνοιξε η ψηφοφορία για την ανάδειξη του Stoiximan Player of the Season 2024-25.

Μπείτε στο stoiximan.gr/vote και ψηφίστε.

Η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 20 Ιουνίου και ώρα 12:00.

Οι υποψήφιοι Stoiximan Player of the Season 2024-25, οι οποίοι αναδείχθηκαν Stoiximan Player of the Club των 14 ομάδων μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων, είναι:

1/ Κ. Τζολάκης

2/ Α. Ουναΐ

3/ Μ. Καμαρά

4/ Π. Μάνταλος

5/ Λ. Μορόν

6/ Ν. Καλτσάς

7/ Ν. Αθανασίου

8/ Τ. Νους

9/ Ζίνι

10/ Λ. Τσάβες

11/ Α. Καλογερόπουλος

12/ Χ. Μπετανκόρ

13/ Ντεμέτριους

14/ Α. Βλαχομήτρος».

Η ψηφοφορία για το Stoiximan Goal of the Season

«Άνοιξε η ψηφοφορία για την ανάδειξη του Stoiximan Goal of the Season 2024-25.

Τα υποψήφια Stoiximan Goal of the Season, τα οποία προέκυψαν από τα γκολ που αναδείχθηκαν ως Stoiximan Best Goal κάθε αγωνιστικής, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων, είναι:

1/ Σ. Πήλιος (1 η αγων.)

αγων.) 2/ Χ. Σιφουέντες (2 η αγων.)

αγων.) 3/ Ν. Ελίασον(3 η αγων.)

αγων.) 4/ Ε. Σαλσίδο (4 η αγων.)

αγων.) 5/ Μ. Γκαρθία (5 η αγων.)

αγων.) 6/ Μ. Γκαρθία (6 η αγων.)

αγων.) 7/ Μ. Λουίς (7 η αγων.)

αγων.) 8/ Γ. Μπουζούκης (8 η αγων.)

αγων.) 9/ Λ. Μορόν (9 η αγων.)

αγων.) 10/ Α. Ζίβκοβιτς (10 η αγων.)

αγων.) 11/ Μ. Γκαρθία (11 η αγων.)

αγων.) 12/ Α. Ελ Κααμπί (12 η αγων.)

αγων.) 13/ Λ. Γκαρσία (13 η αγων.)

αγων.) 14/ Χ. Κωστούλας (14 η αγων.)

αγων.) 15/ Τ. Οκό (15 η αγων.)

αγων.) 16/ Α. Γερεμέγεφ (16 η αγων.)

αγων.) 17/ Α. Ουναΐ (17 η αγων.)

αγων.) 18/ Λ. Μορόν (18 η αγων.)

αγων.) 19/ Ντεμέτριους (19 η αγων.)

αγων.) 20/ Λ. Μορόν (20 η αγων.)

αγων.) 21/ Ε. Λαμέλα (21 η αγων.)

αγων.) 22/ Κ. Σαβέριο (22 η αγων.)

αγων.) 23/ Φ. Τσάλοφ (23 η αγων.)

αγων.) 24/ Μ. Ροντρίγκεθ (24 η αγων.)

αγων.) 25/ Τσικίνιο (25 η αγων.)

αγων.) 26/ Γ. Λουκίνας (26 η αγων.)

αγων.) 27/ Π. Λιάγκας (1-2 Playouts)

28/ Τσικίνιο (1-2 Playoffs)

29/ Γ. Μπάλτσι (3-4 Playouts)

30/ Ρ. Γιάρεμτσουκ (3-4 Playoffs)

31/ Ζίνι (5-6-7 Playouts)

32/ Γ. Μιχαηλίδης (5-6 Playoffs)

33/ Α. Βλαχομήτρος (8-9-10 Playouts)».

