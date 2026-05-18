Καραπαπάς για το σύνθημα για Μεντιλίμπαρ: «Άλλοι φωνάζουν το όνομα του Αλμέιδα σε εξάρα και άλλοι του Μεντιλίμπαρ σε 1-1»

Ο εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε ανάρτηση με αφορμή το ότι ακούστηκε από φιλάθλους της ΑΕΚ το όνομα του Μεντιλίμπαρ σε σύνθημα.

Φίλαθλοι της ΑΕΚ λίγο πριν τη λήξη του τελευταίου ματς με τον Ολυμπιακό φώναξαν ρυθμικά το όνομα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Η κίνηση αυτή ήταν ως μία... απάντηση σε ανάλογη κίνηση των φίλων των Πειραιωτών με το όνομα του Αλμέιδα στο 6-0 για τα ημιτελικά του Κυπέλλου στο Φάληρο.

Πάνω σε όλο αυτό ο Κώστας Καραπαπάς, εκ των αντιπροέδρων του Ολυμπιακού, έκανε ένα Insta Story όπου ανέφερε μεταξύ άλλων για τον απολογισμό του Ισπανού τεχνικού απέναντι στην ΑΕΚ: «-Μία εξάρα.

-Μία τεσσάρα.

-7 νίκες - 3 ήττες (η μία αδιάφορη - η ρεβάνς του 6-0).

-Μόνο την περσινή σεζόν: 5-1 νίκες και 14-2 γκολ.

-Τους έκλεψε πρωτάθλημα με Όρτα.

-Τους ξενέρωσε τη σημερινή φιέστα.

-Σήκωσε ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ στην έδρα τους.

Άλλοι φωνάζουν ρυθμικά το όνομα του Αλμέιδα σε εξάρα και άλλοι το όνομα του Μεντιλίμπαρ σε 1-1».