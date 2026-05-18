Καραπαπάς για το σύνθημα για Μεντιλίμπαρ: «Άλλοι φωνάζουν το όνομα του Αλμέιδα σε εξάρα και άλλοι του Μεντιλίμπαρ σε 1-1»
Φίλαθλοι της ΑΕΚ λίγο πριν τη λήξη του τελευταίου ματς με τον Ολυμπιακό φώναξαν ρυθμικά το όνομα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Η κίνηση αυτή ήταν ως μία... απάντηση σε ανάλογη κίνηση των φίλων των Πειραιωτών με το όνομα του Αλμέιδα στο 6-0 για τα ημιτελικά του Κυπέλλου στο Φάληρο.
Πάνω σε όλο αυτό ο Κώστας Καραπαπάς, εκ των αντιπροέδρων του Ολυμπιακού, έκανε ένα Insta Story όπου ανέφερε μεταξύ άλλων για τον απολογισμό του Ισπανού τεχνικού απέναντι στην ΑΕΚ: «-Μία εξάρα.
-Μία τεσσάρα.
-7 νίκες - 3 ήττες (η μία αδιάφορη - η ρεβάνς του 6-0).
-Μόνο την περσινή σεζόν: 5-1 νίκες και 14-2 γκολ.
-Τους έκλεψε πρωτάθλημα με Όρτα.
-Τους ξενέρωσε τη σημερινή φιέστα.
-Σήκωσε ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ στην έδρα τους.
Άλλοι φωνάζουν ρυθμικά το όνομα του Αλμέιδα σε εξάρα και άλλοι το όνομα του Μεντιλίμπαρ σε 1-1».
