Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Ρωσία ο Ματίας Αλμέιδα είναι βασικός υποψήφιος για τη διαδοχή του αντικαταστάτη του στην ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Θέμα χρόνου φαίνεται πως είναι να επισημοποιηθεί η εποχή του Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ. Ο Σέρβος τεχνικός έχει προφορική συμφωνία με τον Δικέφαλο, η οποία θα επισημοποιηθεί όταν η Ένωση πληρώσει τη ρήτρα εξαγοράς του από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ενώ όπως υποστηρίζουν οι Ρώσοι η Ένωση θα παρουσιάσει τον 45χρονο κόουτς στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Οι Μοσχοβίτες σύντομα θα ανακοινώσουν τις εξελίξεις, ενώ πλέον καλούνται να βρουν στην αγορά τον διάδοχο του Νίκολιτς. Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Ρωσία είναι υπαρκτό να γίνει μια... έμμεση «τράμπα» στην τεχνική ηγεσία των δυο ομάδων, καθώς ο Ματίας Αλμέιδα είναι από τους βασικούς υποψήφιους για τη διαδοχή του Σέρβου στον πάγκο της ΤΣΣΚΑ Μόσχας!

Almeyda & Osinkin are the main candidates for CSKA's head coach post

CSKA had no contact's with Licka's entourage

In the next 2 days, CSKA will announce Nikolic's departure to AEK

Board (in presence of Oreshkin) will approve the new coach by the end of the week

