Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta ο τεχνικός της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Μάρκο Νίκολιτς, έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με την ΑΕΚ για να αναλάβει κι απομένει η πληρωμή της ρήτρας στην ομάδα της Ρωσίας.

Των Γιώργου Τσακίρη και Δημήτρη Βέργου

Όπως αποκάλυψαν στη Ρωσία ο Μάρκο Νίκολιτς είναι ο εκλεκτός προπονητής της ΑΕΚ! Θυμίζουμε πως το «championat.com» έκανε λόγο για πρόθεση του Δικεφάλου να αγοράσει τον Σέρβο τεχνικό από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, με την οποία έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2026, ώστε να καλύψει το κενό που άφησε ο Ματίας Αλμέιδα στην τεχνική ηγεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta o Μάρκο Νίκολιτς έχει συμφωνήσει με την ΑΕΚ τόσο για τη χρονική διάρκεια του συμβολαίου του, όσο και για τις απολαβές του! Πλέον απομένει να καταβληθεί η ρήτρα του για την αποδέσμευση του από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, η οποία ακόμα δεν είναι γνωστή και στη συνέχεια θα ενεργοποιηθεί η προφορική συμφωνία, η οποία θα είναι για τουλάχιστον δύο χρόνια.

Το who is who του Νίκολιτς