Το Arena-Stade Pierre-Mauroy… σηκώθηκε στο πόδι όταν ο Ρεμί Καμπελά έπαιξε για τελευταία φορά με τη φανέλα της Λιλ.

Παίκτης του Ολυμπιακού έγινε σήμερα (20/5) ο Ρεμί Καμπελά, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» επισημοποίησαν την απόκτηση του διεθνή Γάλλου μεσοεπιθετικού.

Ο οποίος ολοκλήρωσε την τρέχουσα σεζόν στη Λιλ και στο πρόσφατο 2-1 επί της Ρεμς όπου μάλιστα σημείωσε ένα πανέμορφο γκολ με τακουνάκι, έπαιξε για τελευταία φορά με τη φανέλα της.

Οταν στο 89’ έγινε αλλαγή το Arena-Stade Pierre-Mauroy σηκώθηκε στο… πόδι και οι φίλοι του συλλόγου τον αποθέωσαν με standing ovation.

Εκείνος δε συγκινημένος ανταπέδωσε το χειροκρότημα της εξέδρας.

La dernière sortie sous nos couleurs de @RemyCabella 🥺



Take good care of him @olympiacosfc ❤️ pic.twitter.com/bBUwSP3xhv