Δείτε ποιοι είναι οι επικρατέστεροι πιθανοί αντίπαλοι για ΑΕΚ και Ολυμπιακό στα playoffs του Champions League, σύμφωνα με το Football Rankings.

Πέντε αγωνιστικές απομένουν για το φινάλε των playoffs της Stoiximan Super League, με την ΑΕΚ να έχει πάρει κεφάλι πέντε βαθμών και να φαντάζει ως το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο, την ώρα που Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ενδέχεται να περιοριστούν στη μάχη για τη δεύτερη θέση και ένα εισιτήριο για το Champions League.

Κατά το Football Rankings, η Ένωση θα πάρει όντως το τρόπαιο και θα πάει στα playoffs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, όπου θα βρίσκεται στους ανίσχυρους αλλά θα χρειάζεται απλώς μία πρόκριση για να περάσει στη league phase.

Σύμφωνα με τους αριθμούς λοιπόν, οι Κιτρινόμαυροι θα βρουν κατά πάσα πιθανότητα μία εκ των εξής ομάδων απέναντί τους:

Σαχτάρ Ντόνετσκ

Φερεντσβάρος

Ερυθρός Αστέρας

Ντινάμο Ζάγκρεμπ

Στουρμ Γκρατς

Παράλληλα, το FR προβλέπει ότι ο Ολυμπιακός όχι απλά θα βγει δεύτερος, αλλά θα ξεπεράσει και τα δύο πρώτα εμπόδια που θα συναντήσει σε 2ο και 3ο προκριματικό γύρο, φτάνοντας στα playoffs του μονοπατιού των μη πρωταθλητών. Εκεί, οι Ερυθρόλευκοι τοποθετούνται στους ανίσχυρους, με τους επικρατέστερους πιθανούς αντιπάλους να είναι οι εξής:

Κλαμπ Μπριζ

Μπόντο/Γκλιμτ

Αξίζει να υπενθυμιστεί πως στις προβλέψεις του για τον καταρτισμό των league phases, το Football Rankings εκτιμά πως η ΑΕΚ θα προκριθεί στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και ο Ολυμπιακός θα αποκλειστεί, συνεχίζοντας στο Europa League.