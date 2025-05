Στον Ολυμπιακό κι επίσημα ο Καμπελά

Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε την μεταγραφή του Ρεμί Καμπέλα, ο οποίος έγινε η πρώτη καλοκαιρινή προσθήκη των «ερυθρολεύκων».

Ο Ρεμί Καμπελά ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό με την μεταγραφή του στους «ερυθρολεύκους» να ολοκληρώνεται και τυπικά μετά από αρκετές μερές απ' όταν επετεύχθη το deal. Ο 35χρονος Γάλλος επιθετικός μέσος, που έμεινε ελεύθερος από την Λιλ, ήρθε χθες στην Ελλάδα, και σήμερα υπέγραψε συμβόλαιο δύο ετών με τους Πειραιώτες.

Tην σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε 37 συμμετοχές σκοράροντας δύο γκολ και δίνοντας τέσσερις ασίστ σε περισσότερα από 2 χιλ. λεπτά που πάτησε χορτάρι.

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Ρεμί Καμπελά. Γεννημένος στις 8 Μαρτίου 1990, ο Γάλλος μέσος προέρχεται από τη LOSC Lille, με τη φανέλα της οποίας από το 2022 αγωνίστηκε 113 φορές, με απολογισμό 13 γκολ και 22 ασίστ. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε πραγματοποίησε 37 συμμετοχές, εκ των οποίων τις 11 σε επίπεδο Champions League. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Montpellier HSC, Olympique Marseille, AS Saint-Étienne, FC Krasnodar, Newcastle United και Athlétic Club Arlésien. Ο Καμπελά μετρά 330 συμμετοχές στη Ligue 1 (60 γκολ και 50 ασίστ), 31 συμμετοχές στην Premier League, έχει αγωνιστεί τόσο στο Europa League όσο και στο Conference League, ενώ έχει χριστεί 4 φορές διεθνής με την εθνική Γαλλίας. Ρεμί, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό».

🔴⚪🦁 New lion in Piraeus!



𝐑é𝐦𝐲 𝐂𝐚𝐛𝐞𝐥𝐥𝐚 is HERE! pic.twitter.com/zcoQvTXJx0