Στον ελεύθερο χρόνο του αρέσκεται να παίζει ηλεκτρονικά παιχνίδια (π.χ. FIFA ή Call of Duty), ενώ η Ελλάδα δεν του είναι άγνωστη. Ξέχωρα από το όταν ήρθε στη χώρα μας για αγωνιστικές υποχρεώσεις με τις Μονπελιέ, Κράσνονταρ στο παρελθόν έκανε διακοπές στα νησιά του Αιγαίου και μέσω των social media έδειξε πως του άρεσε πάρα πολύ.

Λίγο πριν το φινάλε της ιστορίας μας ας δούμε την κορυφαία ενδεκάδα για τον ίδιο, όπως και την επέλεξε σε σχετικό βίντεο που πρωταγωνίστησε. Κάτω από τα γκολπόστ έβαλε τον Μπουφόν, ενώ και η τριάδα στα στόπερ ήταν made in Italy, αφού τη στελέχωσε με τους Νέστα, Μαλντίνι, Καναβάρο.

Στο «6» τοποθέτησε τον Ντάβιντς και από εκεί και πέρα έπαιξε… φουλ επίθεση καθώς επέλεξε τους Κριστιάνο Ρονάλντο, Ζιντάν, Ροναλντίνιο, Μέσι και Νεϊμάρ για να παίζουν πίσω από τον «φουνταριστό» Εμπαπέ.

