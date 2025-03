Ο Ολυμπιακός μετράει αντίστροφα για τη μαθηματική εξασφάλιση του πρωταθλήματος και παράλληλα το εισιτήριο της απευθείας συμμετοχής στο Champions League της επόμενης περιόδου. Τα τρία ακραία σενάρια που αυτό δεν θα συμβεί.

Σε τυπική διαδικασία με το... καλησπέρα στα Play Off μετέτρεψε ο Ολυμπιακός την κούρσα του πρωταθλητή. Με τη νίκη του κόντρα στον Παναθηναϊκό και την ήττα της ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ, η διαφορά από τη 2η θέση εκτοξεύθηκε στο +10 και πλέον, οι Ερυθρόλευκοι μετρούν αντίστροφα για την επιστροφή τους στον εγχώριο θρόνο η οποία υπό προϋποθέσεις μπορεί να εξασφαλιστεί μαθηματικά ακόμα και την προσεχή Κυριακή.

Μαζί με το 48ο πρωτάθλημα, οι Πειραιώτες θα εξαργυρώσουν κι ένα άκρως ξεχωριστό bonus, αυτό της απευθείας πρόκρισης στο League Phase του επόμενου Champions League. Έναν στόχο που μπορεί να έχουν κλειδώσει κατά... 99% μετά την προσπέραση της Ντινάμο Ζάγκρεμπ στο ειδικό ranking της UEFA με τη νίκη επί της Μπόντο, αλλά θα πρέπει να περιμένουν μέχρι το τέλος της σεζόν για να τον σφραγίσουν οριστικά.

Συγκεκριμένα, υπάρχουν τρία σενάρια στα οποία ο Ολυμπιακός θα χάσει το πολυπόθητο εισιτήριο. Το ένα πιο... ακραίο από το άλλο. Ας τα δούμε αναλυτικά παρακάτω:

α) να κερδίσει το Champions League η Άστον Βίλα ή η Ντόρτμουντ

β) να φτάσει η Μπόντο Γκλιμτ μόνο με νίκες ως τον τελικό του Europa League και να ηττηθεί στα πέναλτι

γ) να ανατρέψει η Ρέιντζερς το -13 από τη Σέλτικ σε επτά αγωνιστικές και να πάρει το πρωτάθλημα Σκωτίας.

Στο πρώτο σενάριο, οι Villans και οι Βεστφαλοί είναι οι μοναδικές ομάδες από τα προημιτελικά του Champions League που πιθανότατα δεν θα εξασφαλίσουν εισιτήριο για τη νέα σεζόν μέσω των πρωταθλημάτων τους. Κι αν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε ενδεχόμενη κατάκτηση μίας εξ αυτών θα μεταβίβαζε το εισιτήριο από τον καλύτερο πρωταθλητή των Top-11 λιγκών και κάτω, που αυτή τη στιγμή κρατά ο Ολυμπιακός.

Στο δεύτερο και ακόμα πιο... μακρινό σενάριο, η Μπόντο είναι η μοναδική πρωταθλήτρια κάτω των Top-11 Λιγκών που μπορεί μαθηματικά να προσπεράσει τον Ολυμπιακό στη συνολική βαθμολογία πριν το τέλος της σεζόν. Πώς; Με το να κάνει 2/2 νίκες στους προημιτελικούς του Europa League, 2/2 νίκες στους ημιτελικούς και να ηττηθεί στον τελικό στα πέναλτι. Γιατί; Ο λόγος είναι ότι αν κερδίσει τον τίτλο, τότε θα πάρει το εισιτήριο που δίνεται έτσι κι αλλιώς στον κάτοχο του Europa League. Αν πάλι ηττηθεί στα 90 λεπτά ή τα 120 λεπτά, δεν θα πάρει τους απαραίτητους βαθμούς από τον τελικό για να προσπεράσει τους Ερυθρόλευκους.

Στο τρίτο σενάριο, η Ρέιντζερς παραμένει η κορυφαία ομάδα του ranking κάτω των Top-11 Λιγκών με 2ο τον Ολυμπιακό και για να στεφθεί πρωταθλήτρια Σκωτίας χρειάζεται απλά ένα... θαύμα.

Olympiacos 🇬🇷 is inches away from a direct spot in UCL next season.



5 rounds before the end of 🇬🇷 Super League, they have a 10-point lead over AEK.



It's possible that they are crowned champions 🏆 already next weekend.



After that, the only thing that could stand in the way… pic.twitter.com/8a8BJsOsF9