Επί των ημερών του Μεντιλίμπαρ ο Ολυμπιακός είναι το απόλυτο αφεντικό στα ντέρμπι έχοντας μόλις τρεις ήττες στα 16 που έχουν δώσει οι ερυθρόλευκοι!

Η καλοδουλεμένη μηχανή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πολύ δύσκολα χάνει. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Σας έχουμε αναφέρει το αδιανόητο αήττητο σερί τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων.

Οι Πειραιώτες μετρούν 26 ματς χωρίς να ηττηθούν καθώς αυτό συνέβη για τελευταία φορά στις 26/10 στην Τρίπολη από τον Αστέρα και το γκολ του Γιαμπλόνσκι.

Ωστόσο, αυτό στο οποίο αξίζει να σταθούμε είναι η ταυτότητα που έχει δώσει ο Βάσκος τεχνικός του δικού του Ολυμπιακού στα ντέρμπι, καθώς επί των ημερών του, ο Ολυμπιακός έχει σε 61 ματς μόλις 7 ήττες! Οι 3 εξ αυτών είναι σε ντέρμπι κι οι άλλες τέσσερις είναι από Μακάμπι Τελ Αβίβ (1-4), Αρη (2-1), Λυών (2-0) και Αστέρα (1-0).

Στα 16 ντέρμπι που έχει δώσει ο κάτοχος του Conference League έχει νικήσει τα 9 και τα 4 τελευταία σερί, ενώ τέσσερις αναμετρήσεις έληξαν χωρίς νικητή και άλλες τρεις φορές ηττήθηκαν. Μία από τον Παναθηναϊκό (1-3), μία από την ΑΕΚ (1-0) και μία από τον ΠΑΟΚ (2-0).

Τα φετινά ντέρμπι του Ολυμπιακού:

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-0

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-3

Ολυμπιακός-ΑΕΚ 4-1

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1 (Κύπελλο)

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-1

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-0 (Κύπελλο)

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 2-1

Ολυμπιακός-ΑΕΚ 6-0

ΑΕΚ-Ολυμπιακός 0-1

Απολογισμός: 9 ματς, 6 νίκες, 3 ισοπαλίες, 19 γκολ ενεργητικό, 6 παθητικό.

Τι έχει κάνει γενικότερα ο Μεντιλίμπαρ απέναντι σε Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ:

18/2/24: ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 1-4 (Super League)

10/3/24: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-3 (Super League Play Off)

31/3/24: ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-0 (Super League Play Off)

21/4/24: Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 2-1 (Super League Play Off)

12/5/24: ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-0 (Super League Play Off)

15/5/24: Ολυμπιακός-ΑΕΚ 2-0 (Super League Play Off)

19/5/24: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 2-2 (Super League Play Off)

6/10/24: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-0 (Super League Play Off)

10/11/24: ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-3 (Super League)

24/11/24: Ολυμπιακός-ΑΕΚ 4-1 (Super League)

15/1/25: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1 (Κύπελλο)

26/1/25: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-1 (Super League)

5/2/25: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-0 (Κύπελλο)

16/2/25: Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 2-1 (Super League)

26/2/25: Ολυμπιακός-ΑΕΚ 6-0 (Κύπελλο)

2/3/25: ΑΕΚ-Ολυμπιακός 0-1 (Super League)

Απολογισμός: 16 ντέρμπι, 9 νίκες, 4 ισοπαλίες, 3 ήττες