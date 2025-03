Οι πιθανότητες του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ μετά τα αποτελέσματα της 25ης και προτελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Superleague.

Το πέρας της 25ης αγωνιστικής έκανε ένα καλό ξεκαθάρισμα σχετικά με την κούρσα του τίτλου. Το τεράστιο διπλό που πήρε ο Ολυμπιακός στην «OPAP Arena» κόντρα στην ΑΕΚ με το γκολ του Τσικίνιο στο 90ο λεπτό, το οποίο έστειλε την μεταξύ τους διαφορά στους πέντε βαθμούς, έχρισε ως ξεκάθαρο φαβορί πλέον τους «ερυθρολεύκους».

Σύμφωνα με τον αλγόριθμο του Football Meets Data οι πιθανότητες των Πειραιώτων για την κατάκτηση της Stoiximan Superleague αυξήθηκαν κατά 16% ενώ ταυτόχρονα της «Ένωσης», που ήταν στην ουσία ο μεγάλος αντίπαλος του Ολυμπιακού, μετά τον «εκτροχιασμό» του Παναθηναϊκού, έπεσαν κατά το ίδιο ποσοστό.

Από την στιγμή που οι «ερυθρόλευκοι» κέρδισαν, οι νίκες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ κόντρα σε Παναιτωλικό και Αστέρα Aktor με 2-0 αμφότεροι, δεν διαφοροποίησαν καθόλου τις πιθανότητές τους για να κάνουν την ανατροπή και να πάρουν εκείνοι τον τίτλο, αφού πλέον έχουμε μπει στην τελική ευθεία με μόλις επτά αγώνες να μένουν (σε κανονική διάρκεια και Play Off συνολικά) κι έτσι κάθε φορά που κάνουν ίδιο αποτέλεσμα με τον πρωτοπόρο, εκείνες πέφτουν αντί να βελτιώνονται, επειδή μειώνονται τα ματς και άρα και οι διαθέσιμοι βαθμοί.

