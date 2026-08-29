Σιπιόνι: «Οι αντίπαλες ομάδες τα δίνουν όλα όταν παίζουν απέναντι στον Ολυμπιακό»

Ο Λορέντσο Σιπιόνι προχώρησε σε δηλώσεις πριν από τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Τρίπολης για την 2η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Ο Ολυμπιακός, ο οποίος χθες (28/08) έμαθε τους αντιπάλους του στη League Phase του Europa League, ταξιδεύει αύριο (30/08) στην Τρίπολη για να διασταυρώσει τα ξίφη του με τον Αστέρα, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague, με στόχο φυσικά τη νίκη και το 2/2 στο πρωτάθλημα.

Ενόψει του αγώνα με τους Αρκάδες λοιπόν, ο Λορέντσο Σιπιόνι παραχώρησε μία συνέντευξη στην κάμερα της Nova, όπου αναφέρθηκε στον προηγούμενο αγώνα πρωταθλήματος των Πειραιωτών με τον Ατρόμητο, το οποίο νίκησαν στο τελός χάρη στο γκολ του Κάρμο και παράλληλα τόνισε πως οι αντίπαλες ομάδες τα δίνουν όλα μέσα στο γήπεδο, όταν παίζουν απέναντι στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σιπιόνι:

Ήρθες από τον πάγκο κόντρα στον Ατρόμητο και έδειξες τρομερή διάθεση, όπως πάντα. Βρισκόμαστε στο ξεκίνημα της σεζόν. Πώς νιώθεις και σε τι κατάσταση βρίσκεσαι;

«Η αλήθεια είναι ότι σε ατομικό επίπεδο νιώθω πολύ καλά και ελπίζω ότι απέναντι στον Αστέρα θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι».

Τι δυσκολίες περιμένεις από αυτό το παιχνίδι;

«Οι αντίπαλες ομάδες, όταν παίζουν απέναντι στον Ολυμπιακό, πάντα τα δίνουν όλα μέσα στο γήπεδο. Αυτό είναι πάντα κάτι που λειτουργεί υπέρ τους. Δεν ξέρω αν θα το χαρακτήριζα «κίνδυνο», αλλά σίγουρα τους δίνει ένα επιπλέον κίνητρο. Εμείς, βέβαια, επίσης τα δίνουμε όλα μέσα στο γήπεδο. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ σκληρή ομάδα και θα χρειαστεί να παλέψουμε πολύ για να κερδίσουμε το παιχνίδι».

Είσαι ακόμη νέος, αλλά έχεις ήδη αποκτήσει εμπειρία στον Ολυμπιακό. Ποια στοιχεία θεωρείς ότι πρέπει να βγάλεις στο παιχνίδι σου, τόσο για να εξελιχθείς όσο και για να βρεις τον χώρο σου μέσα στην ομάδα;

«Πιστεύω ότι πρέπει να παίξουμε με προσωπικότητα. Ο Ολυμπιακός πρέπει να μπει από το πρώτο λεπτό με στόχο να κερδίσει το παιχνίδι, να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο και να είναι απόλυτα συγκεντρωμένος και προσεκτικός σε κάθε επιθετική ενέργεια του αντιπάλου. Πιστεύω ότι, αν παίξουμε με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσουμε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε, λόγω της ομάδας που είμαστε και της ποιότητας των παικτών που διαθέτουμε».