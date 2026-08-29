Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τους ορισμούς της ΚΕΔ για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα διευθύνουν τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Η ΕΠΟ όρισε μονάχα Έλληνες διαιτητές στα ματς αυτά, με τον Πολυχρόνη να είναι εκείνος που πήρε το σημαντικότερο ματς της στροφής αυτής ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ στην Τούμπα.

Αναλυτικά οι ορισμοί για την 1η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου

18:00 Βόλος Elabet – Καλαμάτα: Ματσούκας (Χριστοδούλου, Κλεπετσάνης, 4ος Μπουρουτζίκας, VAR: Πουλικίδης, Ανδριανός)

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου

17:00 Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ: Κατόπης (Κορώνας, Πάτρας, 4ος Τομαράς)

17:30 Μαρκό – Κηφισιά: Φίτσας (Μπαλιάκας, Βαλιώτης, 4ος Τζαμουτζαντώνης)

20:00 ΑΕΛ – Ολυμπιακός: Κατσικογιάννης (Νταβέλας, Μαυροκορδόπουλος, 4ος Τασιόπουλος, VAR: Παπαδόπουλος, Γιουματζίδης)

20:00 Πανσερραϊκός – Ατρόμητος: Τσιμεντερίδης (Κωνσταντίνου, Στεφανής, 4ος Δρακίδης)

22:15 ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Πολυχρόνης (Μεϊντάνας, Μηνούδης, 4ος Κουκούλας, VAR: Φωτιάς, Κουμπαράκης)

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου

21:00 Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου: Τσέτσιλας (Μωυσιάδης, Οικονόμου, 4ος Τσακάλης, VAR: Μόσχου, Κατοίκος)